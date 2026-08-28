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Rizikové derby „S“ na Letné. Policie nasadí stovky lidí, dohlédne i na pochod slávistů

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  12:01
Fotbalisté Sparty slaví spolu s fanoušky gól Jana Kuchty v derby proti Slavii.

Fotbalisté Sparty slaví spolu s fanoušky gól Jana Kuchty v derby proti Slavii. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.
Fotbalisté Sparty odjíždějí ze stadionu Slavie po vniknutí fanoušků na hřiště.
Slavističtí fanoušci bezhlavě vbíhají na hřiště, ačkoliv derby se Spartou ještě...
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu.
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Nedělní derby pražských „S“ police označila za rizikové. Na pořádek proto budou dohlížet stovky příslušníků jak před jeho začátkem, tak po skončení. Součástí bude i dohled nad předzápasovým pochodem slávistů na Letnou.

Zápas Sparty se Slavií v rámci 6. ligového kola se hraje v neděli od 20 hodin na stadionu na Letné.

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„Dohlédnou na něj stovky policistů z pořádkové, kriminální, dopravní i cizinecké služby, antikonfliktního týmu, Speciální pořádkové jednotky, Krajské pořádkové jednotky a také policisté z oddělení služební hipologie a kynologie. V rámci dohledu nad silničním provozem a veřejným pořádkem budou policistům pomáhat také strážníci Městské policie hlavního města Prahy,“ informoval mluvčí policie Jan Daněk.

Policie se na zápas připravuje už několik týdnů a derby s pořadovým číslem 318 v epet Aréně označila za rizikové.

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Dohlížet bude i na tradiční pochod slávistů ke stadionu Sparty. Ten se uskuteční v neděli přibližně od 17.30 od Národního divadla.

„Trasa povede přes Smetanovo nábřeží, Křížovnickou ulici, ulici 17. listopadu, Čechův most, Letenskou pláň a Korunovační ulici. Upozorňujeme všechny na dopravní omezení, která se krátkodobě dotknou i městské hromadné dopravy,“ popsal mluvčí.

Dodal, že před zápasem a po něm se dají před stadionem čekat dopravní kolony.

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Sparta ztrácí na rivala dva body

Do nedělního derby půjdou v této ligové sezóně dosud neporažení slávisté z prvního místa tabulky. V posledních dvou zápasech ale ztratili body remízou v Liberci a doma s Bohemians.

Sparta je v tabulce pátá se dvěma porážkami na hřištích Zbrojovky Brno a Mladé Boleslavi. V posledním kole ale vyhrála na hřišti nováčka Artisu Brno 4:0 a na rivala z Edenu ztrácí dva body.

Zatím poslední derby se odehrálo v květnu během nadstavbové části v Edenu. Slavia vedla 3:2, když tři minuty před koncem na hřiště vtrhli její fanoušci slavit titul a napadli několik hráčů soupeře.

Zápas byl přerušen, poté předčasně ukončen a následně zkontumován 3:0 ve prospěch Sparty.

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