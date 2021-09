Předražené a stále nedostatkové. Jak by lídři řešili trh s byty v Praze

Zájem o nemovitosti v Praze v první polovině roku trhal rekordy. Lidé skupují nové a poptávka po bydlení stoupá, ceny proto opět vzrostly. Magistrát chce situaci řešit výstavbou městských bytů, ale to ještě několik let potrvá. Různé recepty nabízejí lídři pražských kandidátek do Poslanecké sněmovny. Chtějí podpořit výstavbu družstevních či obecních bytů, nebo uvolnit byty z Airbnb.