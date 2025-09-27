Nebezpečný muž vyskočil z okna a utekl z Bohnic. Policie prosí veřejnost o pomoc

Hledaný čtyřicetiletý Pavel Čonka utekl ze zdravotnického zařízení v Bohnicích, když vyskočil z okna v prvním patře. Léčil se tam se závislostí na omamných a psychotropních látkách.
„Pacient může být velmi nebezpečný svému okolí, jelikož je paranoidní, může slyšet hlasy a má narušený kontakt s realitou. V loňském roce byl tento muž odsouzen za trestný čin nebezpečné vyhrožování s nožem,“ sdělil mluvčí policie.
Čonka měří asi 160 centimetrů, má snědou pleť a je hubený. Má hnědé oči a hnědé vlasy a vousy. Na sobě měl tmavé kalhoty, světle modrou košili, tmavě modrou bundu a červenou znečištěnou kšiltovku.
„Pokud jste hledaného kdekoliv viděli, volejte prosím ihned linku 158,“ požádal veřejnost Hrdina. „Jelikož je ve velmi špatném psychickém stavu a může být nebezpečný svému okolí, nepokoušejte se ho v žádném případě zadržet sami,“ doplnil.