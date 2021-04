Botanická zahrada hlásí návštěvnický rekord, do zoo se stály dlouhé fronty

Pražskou zoologickou zahradu za celou sobotu, tedy od 9 do 18 hodin, navštívilo celkem 8 052 návštěvníků. iDNES.cz to uvedla mluvčí zahrady Lucie Dosedělová. Vysokou návštěvnost si Zoo Praha držela i v neděli, po 13. hodině ale její online počítadlo ukazovalo, že počet návštěvníků je těsně pod hranicí danou vládou.

Pražská zoo má podle rozlohy a vládního nařízení možnost v jeden okamžik hostit maximálně čtyři tisíce lidí. A to pouze venku, vnitřní expozice zůstávají z rozhodnutí vlády uzavřené.

Dopravní podnik dokonce v sobotu na čas ve stanicích, kudy lidé do zoo cestují, vyvěsil cedule, aby ji lidé už nenavštěvovali, protože je zavřená. Zoo ale upozorňovala, že je za každého návštěvníka ráda, zavřeno nemá, pouze může vpouštět další návštěvníky až poté, kdy jiní opustí její areál.



Ředitel zoo Miroslav Bobek v sobotu na Facebooku uvedl, že ho mrzí, že se mnozí lidé do zahrady nedostali, a vysvětloval, proč zahrada nemůže spustit systém rezervací.

„Není pro nás myslitelné znemožnit držitelům platných permanentek (a dalších typů vstupenek s dlouhodobou platností) návštěvu zoo tím, že začneme prodávat pouze online vstupenky platné na jeden konkrétní den,“ napsal.



Rekordní návštěvnost v botanické zahradě

Se zoo sousedící botanická zahrada fronty o víkendu řešit nemusela, protože její areál je poměrně rozlehlý a tradičně není až tak obléhaná jako zoologická zahrada, přesto i ona byla se sobotou spokojena, protože návštěvnost byla rekordní.

„Za sobotu u nás bylo zhruba 3 800 lidí, což je hodně pěkná návštěvnost,“ řekla iDNES.cz mluvčí botanické zahrady Michaela Bičíková. Dodala, že průměrná denní návštěvnost se pohybuje mezi 500 až 700 lidmi. A i neděle tento průměr zcela jistě také překoná. „Je to asi tím, že řada míst, která lidé navštěvovali, je stále uzavřena, takže hledají možnosti, kam jít,“ domnívá se Bičíková. Vysoká návštěvnost podle ní zahradě pomůže snížit vysoké ztráty z minulých měsíců, kdy byla povinně zavřená.

Už v sobotu botanická zahrada čelila řadě dotazů, zda lidé nebudou muset čekat před branami. „Na infolince se množí dotazy, zda je areál otevřený a jestli jsou stále volné kapacity. Na tyto dotazy odpovídáme: ano, máme otevřeno a těšíme se na vás,“ potvrdil ředitel Bohumil Černý.

„Otevřený je venkovní areál, který je momentálně v plném jarním květu. Čekají vás rozkvetlé sakury, magnolie, slivoně a také pestrobarevné záhony, kde kvetou narcisy, tulipány a další krásné jarní květiny. Botanická zahrada navíc tento týden oficiálně zahájila další sezonu, kterou věnuje seznámení s jedovatými rostlinám,“ lákal zájemce v sobotu Černý.

Obě zahrady měly v provozu výdejní okénka, jindy běžné posezení u občerstvení zmizela. Do zahrad se smělo také jen s respirátory či nanorouškami a cesty místy lemují stojany s dezinfekcí.

Instituce také upozornily, že některými vstupy se nyní lidé dovnitř nedostanou. „ Do zahrady lze vstupovat pouze hlavními vstupy, tedy v ulicích Nádvorní, K Pazderkám a u autobusové zastávky Kovárna v ulici Trojská, které jsou otevřené denně od 9.00 do 19.00 hodin,“ dodal Černý.

Jak připomíná Česká tisková kancelář, zoologické a botanické zahrady byly z rozhodnutí vlády v rámci restrikcí proti šíření nemoci covid-19 uzavřeny od loňského 18. prosince. Loni na jaře nesměly fungovat od 13. března do 27. dubna a kvůli druhé vlně epidemie znovu od 9. října do 2. prosince. Provoz byl už dříve v souvislosti s protiepidemickými opatřeními limitován maximálním počtem návštěvníků nebo zákazem vstupu do pavilonů.