Čtyři Rusové v Praze uctili výročí Navalného smrti. V Moskvě jich vyšly stovky

Před ruským velvyslanectvím na náměstí Borise Němcova si čtveřice postavila několik transparentů. Jeden například zobrazoval rudé zdi Kremlu s ruským nápisem „vrazi“. Další zase v azbuce volal po „svobodné politice“.

Demonstrující Rusové na místo přinesli i malovaný portrét Navalného. Svíčky zapálili u jeho fotografie, přičemž skromnou pietou uctili i jiného zesnulého předáka ruské opozice, Borise Němcova. Po něm je náměstí před velvyslanectvím pojmenované.

Podle agentury DPA v Moskvě policie umožnila lidem přístup na moskevský Borisovský hřbitov, aby na Navalného hrob mohli položit květiny. Vzdát hold přednímu kritikovi Kremlu přišli také někteří zahraniční diplomaté, včetně americké velvyslankyně v Moskvě Lynne Tracyové a velvyslance EU v Rusku Rolanda Galharaguea.

Vdova po Navalném Julija Navalná na Instagramu napsala, že za poslední rok nebylo dne, kdy by na svého muže nemyslela, nesmála se s ním, neradila se s ním či se s ním nepřela. „Moc tě miluji, moc mi chybíš, moc se mi stýská,“ uvedla.

Evropská unie v neděli podle agentury AFP v prohlášení zveřejněném rok od Navalného úmrtí uvedla, že za smrt opozičníka nese „konečnou odpovědnost“ ruský prezident Vladimir Putin. Vyzvala také k propuštění všech politických vězňů v Rusku.

V roce 2020 byl Navalnyj otráven nervově paralytickou látkou, z čehož obvinil Kreml, který to naopak vždy popíral. Jeho rodina a spojenci docílili toho, že byl k léčbě letecky přepraven do Německa. O pět měsíců později se vrátil do Ruska, kde byl okamžitě zatčen a uvězněn na poslední tři roky svého života.