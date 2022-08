Vojenská policie zjišťuje příčiny požáru ÚVN, nemocnice zkoumá přístroje

„Zatím si vyšetřování převzala vojenská policie a vojenský vyšetřovací požární útvar a dnes ráno začínají. Ještě žádné informace o příčině požáru nemáme,“ řekla iDNES.cz Lenka Gutová, náměstkyně ředitele pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče ÚVN.

Vojenská policie na místo nasadila slovy své mluvčí nezbytné síly a prostředky. „Probíhá plánované ohledání místa události, jakmile bude ohledáno, tak budeme dle možností postupně předávat k odstranění škod,“ řekla iDNES.cz Kateřina Mlýnková.

Hořet v jednom z pavilonů nemocnice, kde se nachází neurologie, oční oddělení a ORL, začalo v sobotu před půl desátou dopoledne. Okamžitě začala evakuace pacientů a dalších lidí, nikdo z nich nebyl zraněn. Na hašení požáru se podílelo sedmnáct jednotek hasičů. Tři hasiči se lehce zranili.

Přes noc na místě zůstala jedna jednotka hasičů, která na požářiště dohlížela. Předtím celý objekt hasiči zkontrolovali termokamerami, aby případně našli skrytá ohniska.

Půdní prostor pavilonu je zcela zničen. Další patra nebyla dle Martina Kavka, mluvčího hasičů, zasažena plameny, ale škody v nich napáchala voda.

Na operačních sálech se nacházela technika, která se odsunula. „Teprve zdravotničtí technici budou zjišťovat rozsah škod. Jestli voda, která tam tekla, nepoškodila přístroje,“ vysvětlila Gutová.

Na neurologii není tak drahá technika, ale na očním oddělení a ORL ano. „Jsou to vyšetřovací jednotky, jak to s nimi vypadá, to teprve budeme zjišťovat,“ uvedla Gutová.

Všechna oddělení a jejich lůžkové části dále fungují v jiných prostorách nemocnice. Nemocnice řeší, zda ambulantní provoz bude zachován. Podle informací Gutové by oční mělo fungovat a pravděpodobně se podaří přesunutí ambulantní neurologie.

V sobotu se do pavilonu vedení nemocnice dostalo za doprovodu hasičů. „Včera večer jsme chodili s doprovodem hasičů. Nyní si myslím, že budeme čekat i na statiky, aby nám řekli, jak je to bezpečné,“ dodala Gutová.

V podvečer se do míst požáru byla podívat ministryně obrany Jana Černochová, kterou doprovodil ředitel HZS ČR Luděk Prudil. „Byla jsem se dnes na místě podívat a doufám, že brzy budeme znát příčinu této nešťastné události. Děkuji všem, kteří na místě zasahovali a postarali se o bezpečí pacientů i personálu,“ napsala na svém twitterovém účtě.

V pondělí ÚVN začne sepisovat s pojišťovnou škody a jako první se začne řešit střecha a její oprava.