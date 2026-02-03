Násilná smrt ženy na Kladensku, kriminalisté zadrželi jejího muže

Podrobnosti připravujeme.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz
Podrobnosti připravujeme.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz
Od našeho zpravodaje na Kypru Slávističtí fotbalisté zakončili své působení v aktuální sezoně Ligy mistrů debaklem 1:4 na půdě kyperského Pafosu. V první půli sice na inkasovanou branku odpověděli zásluhou Chaloupka, v té druhé...
Dlouho, celých sedmdesát minut, bránili náskok v deseti. Nakonec slávističtí fotbalisté odjíždějí z Pardubic jen s bodem za remízu 1:1 poté, co těsně před koncem srovnal střídající Vecheta. Už v...
Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...
Miliardář Zdeněk Pelc byl obžalován kvůli loňské nehodě u Nového Strašecí na Rakovnicku. Pelcův vůz se čelně střetl s protijedoucím autem. Pelc se těžce zranil, druhý řidič následkům zranění podlehl....
Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín v poslední chvíli stihl ve hřišti dlouhý pas, dokázal míč odehrát a vzápětí gestikuloval: „Ruka, penalta.“ Nešťastný zásah stopera Hunala z Dukly na úvod fotbalového...
Kriminalisté vyšetřují v obci Pchery na Kladensku násilný trestný čin, při kterém zemřela šestačtyřicetiletá žena. Policisté to oznámili na síti X. V případu je podezřelý muž poškozené, kterého...
Ledovka v úterý ráno komplikuje dopravu hlavně na západě a severu Středočeského kraje, některé spoje Pražské integrované dopravy nevyjely, očekává se zpoždění. Podle webu dopravniinfo.cz namrzají...
Patřil mezi strůjce úspěchů posledních let, nyní ale Veljko Birmančevič fotbalovou Spartu opouští. Sedmadvacetiletý srbský křídelník míří do španělské La Ligy, kde bude do konce sezony hostovat v...
Nečekaně napilno měli policisté v Gorazdově ulici v Praze 2, která propojuje dvě náměstí - Jiráskovo a Palackého. Zatímco vyšetřovali už pár dnů starý případ, spadl z jednoho z pater obytného domu...
Hokejové extralize začíná olympijská přestávka, poslední duel odehrála Plzeň na domácím ledě proti Spartě v rámci dohrávky 36. kola. Z výhry 4:1 se radovali Západočeši, kteří duel otočili a o skóre...
Se začátkem bojů v nadstavbové části nejvyšší české basketbalové soutěže Maxa NBL přichází také každoroční charitativní projekt Bez faulu. Letos kluby, diváci i partneři pomohou dvěma handicapovaným...
Muž, který se pohybuje za pomoci francouzských holí, nedostal v Kralupech nad Vltavou vyhrazené parkovací místo. Zasáhnout proto musel veřejný ochránce práv. Podle ombudsmana se město dopustilo...
„Je mnohem lepší, když místo koukání na obrazovky tráví děti čas mezi hodinami aktivně nebo se spolu prostě jen baví. Proto chceme na základních školách přistoupit k plošnému zákazu používání mobilů...
Slavia v nedělním zápase fotbalové ligy v Pardubicích (1:1) pokutový kop, který žádala po souboji Provoda se Šimkem, správně nezahrávala. „Ke kontaktu sice došlo, ale před pokutovým územím. A...
Celkové náklady na stavbu Dvoreckého mostu, jež spojí Prahu 4 a Prahu 5, se oproti původně stanovené částce 1,57 miliardy korun navýšily na zhruba 1,97 miliardy. Vyplývá to z pondělního rozhodnutí...
Na krčské stráni, Praha 4 - Krč
28 000 Kč/měsíc
Nově nakupované vozy pražského metra budou muset jezdit bez strojvedoucích nebo mít výsuvnou plošinu, která při nástupu překryje mezeru mezi hranou nástupiště a soupravou. Informace vyplývají z...
Magistrát hlavního města Prahy vypíše výběrové řízení na zdvojnásobení kapacity povodňové čerpací stanice v libeňských přístavech. Jde o zakázku za více než 280 milionů korun. V pondělí návrh...