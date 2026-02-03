Násilná smrt ženy na Kladensku, kriminalisté zadrželi jejího muže

Autor:
  8:10
Kriminalisté vyšetřují v obci Pchery na Kladensku násilný trestný čin, při kterém zemřela šestačtyřicetiletá žena. Policisté to oznámili na síti X. V případu je podezřelý muž poškozené, kterého zadrželi. Na místě dále pracují kriminalisté, zajišťují stopy a zjišťují okolnosti události.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Podrobnosti připravujeme.

Stavba pražského Dvoreckého mostu jde do finále

3. února 2026  8:10

