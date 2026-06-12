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Policie vyšetřuje násilný čin na pražském Chodově. Zavraždil muž svého otce?

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  14:24aktualizováno  15:51
Kriminalisté zasahovali v pátek po poledni u incidentu v ulici Machkova na pražském Chodově. Podle prvních informací tam muž zavraždil svého otce, pak se sám udal policii.

KRIMI

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„Pražští vyšetřovatelé v současné době prověřují okolnosti násilného trestného činu, ke kterému došlo v Machkově ulici na Chodově. Jakmile to okolnosti dovolí, poskytneme více informací,“ uvedl jen krátce policejní mluvčí Jan Rybanský.

S podrobnějšími informacemi ohledně činu přišel web deníku Blesk, policie okolo půl čtvrté odpolední potvrdila, že v souvislosti s případem zadržela muže, který je podezřelý ze spáchání trestného činu vraždy.

Rybanský již v prvních uveřejnitelných veřejnost uklidnil, že nikomu dalšímu nebezpečí nehrozí.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

V Machkově ulici na pražském Chodově zavraždil syn svého otce. (12. června 2026)
V Machkově ulici na pražském Chodově zavraždil syn svého otce. (12. června 2026)
V Machkově ulici na pražském Chodově zavraždil syn svého otce. (12. června 2026)
V Machkově ulici na pražském Chodově zavraždil syn svého otce. (12. června 2026)
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