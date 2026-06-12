„Pražští vyšetřovatelé v současné době prověřují okolnosti násilného trestného činu, ke kterému došlo v Machkově ulici na Chodově. Jakmile to okolnosti dovolí, poskytneme více informací,“ uvedl jen krátce policejní mluvčí Jan Rybanský.
S podrobnějšími informacemi ohledně činu přišel web deníku Blesk, policie okolo půl čtvrté odpolední potvrdila, že v souvislosti s případem zadržela muže, který je podezřelý ze spáchání trestného činu vraždy.
Rybanský již v prvních uveřejnitelných veřejnost uklidnil, že nikomu dalšímu nebezpečí nehrozí.
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