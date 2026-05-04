„Celková kriminalita je tvořena různými druhy trestné činnosti, jako je majetková, hospodářská, násilná, mravnostní a ostatní. Přičemž největší část tvoří majetková kriminalita, která dlouhodobě klesá. Díky tomu klesá i celkový počet trestných činů,“ objasnil mluvčí pražských policistů Jan Daněk.
Násilná kriminalita má tak na celkové kriminalitě výrazně menší podíl. Tvoří ji podle Daňka asi jen z pěti procent. „Její meziroční nárůst je v porovnání s prvním čtvrtletím minulého roku o 64 případů, což činí 0,8 procenta. Proto tento její nepatrný nárůst nemá vliv na celkový trend. Jinými slovy, i když evidujeme mírný nárůst násilné kriminality, celková kriminalita zároveň klesá,“ dodal.
Pokles zločinnosti představuje celorepublikový trend. Metropole ale platí daň za výjimečnost, odehraje se zde více než pětina trestných činů v rámci ČR.
|
V Praze klesá kriminalita, přibývá ale násilných a sexuálně motivovaných činů
„Pro velkoměsta jsou charakteristické mnohé kriminogenní faktory jako vysoká hustota obyvatelstva a z toho plynoucí anonymita pachatelů trestné činnosti, koncentrace problematických osob, cizinecký ruch, příležitosti, které nabízí rozsáhlá obchodní síť a podobně,“ vysvětlila Simona Diblíková z Institutu kriminologie a sociální prevence (IKSP).
Na základě jednoho podkladu nelze prý jednoznačně označit Prahu jako bezpečnou či nebezpečnou. „Hodnocení bezpečnosti je vždy relativní a je třeba uvažovat v širších souvislostech,“ upozornila Diblíková.
Ochota k agresivitě
Násilné jednání ve společnosti vyplývá z různých příčin. „Jedním z faktorů může být reakce na frustraci, nižší odolnost vůči stresu či zkratkovité jednání řešené agresí. Ochota jednat agresivně záleží také na předchozích zkušenostech s násilím, postoji skupiny, jíž je konkrétní člověk členem, k násilí a osobnostními vlastnostmi,“ vysvětlil Joža Spurný, psycholog z Policejní akademie ČR.
Roli hraje i ovlivnění návykovými látkami, alkoholem či narkotiky. „Dopad na chování jedince může mít celková atmosféra společnosti, sdělovací prostředky a sociální sítě, kde agresivní chování spouští zdánlivá anonymita,“ dodal Spurný.
|
Kriminalita v Česku meziročně klesla. Ubylo vražd, vzrostly mravnostní činy
Násilných činů oproti prvním třem měsícům roku 2025 přibylo více než šest desítek. V Praze se jich odehrálo 513. Z nich recidivisté měli na svědomí 81 případů, 51 cizinci. Šlo o loupeže, ale též nebezpečné vyhrožování a nebezpečné pronásledování.
Charakteristický velkoměstský násilný delikt představují loupeže. Letos jich kriminalisté registrují 62, 29 z nich, neboli 46 procent, uzavřeli. Obvinění si vyslechlo 14 recidivistů a pět cizinců. Loni se jednalo o 43 loupeží za shodnou dobu. V kolonce objasněno vyšetřovatelé tehdy vykázali 25 kauz, tedy 55,8 procenta. Šlo o 12 opakovaně trestaných a sedm cizinců.
Kriminalita není stejnoměrně rozprostřena. Praha nemá obávané zóny, k nimž se blíží některé čtvrti v Berlíně. Znát jsou ale sociální rozdíly, kdy se enklávy bohatých Pražanů uzavírají. Naopak lidé s nižšími příjmy žijí na periferních sídlištích.
|
Kriminalita loni v Česku klesla. Mravnostní činy narostly, i cizinci mají větší podíl
„Nevznikají rozsáhlé izolované ostrovy jedné skupiny, přesto sledujeme, že některé rozdíly se postupně zvětšují,“ upozornil Petr Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje (IPR).
Ten vytvořil studii o rezidenční segregaci. Pražané s nižšími příjmy se podle analýzy IPR soustředí na Černém Mostě či Horních Počernicích. Nadprůměrný podíl obyvatel v některých čtvrtích tvoří Ukrajinci. „Extrémním případem je severní část Horních Počernic, kde Ukrajinci tvoří přibližně polovinu obyvatel,“ shrnuje IPR.
Bohatí a bezpeční
Rozdíly lze pak nalézt ve statistice kriminality. Databáze v Horních Počernicích od začátku ledna do konce března 2026 eviduje 476 porušení paragrafů. Ve 430 případech se jedná o přestupky, pět věcí představuje násilná kriminalita, 24 je krádeží prostých a vloupáním.
Na Černém Mostě v lokalitě okolo autobusového terminálu statistiky za letošek evidují 81 porušení zákona. Zpravidla jde o přestupky, ale také krádeže vloupáním, podvody i případy výtržnictví a nebezpečného vyhrožování.
|
80 útoků nožem každý den. V Německu narůstá počet zločinů páchaných cizinci
Naopak typičtí představitelé vysoké třídy s nadstandardními příjmy a sociálním postavením se soustřeďují v nové rezidenční zástavbě. Typickým je hrdlořezské Zelené Město. Letos tam dosud došlo k pěti přestupkům a jedné krádeži.