Selhání policistů? Násilnou smrt dcery dává muž u soudu za vinu i jim

Tělo plné modřin, zlámané prsty, zlomená očnice. „Tři roky mou dceru mrzačil a mrzačil ji před mojí vnučkou, to nemůžu skousnout,“ prohlásil před soudem Karel Maršálek, otec třicetileté Anety, kterou podle obžaloby ubil letos v červnu na ubytovně v Suchdole na Kutnohorsku její manžel Luboš Bubeník.

Identitu hlavních postav tragického příběhu zveřejňuje redakce iDNES.cz se svolením otce poškozené ženy.

„Vyhrožoval, že ji zabije. Že ona bez něj nebude. Před vnučkou vyhrožoval i naší smrtí, že ublíží dědovi, babičce, což nám potvrdila. Dceři říkal: V životě tě nenechám odejít. Nedopustil, aby se ho zbavila,“ uvedl v emotivní výpovědi Anetin otec.

Když jí měl Bubeník v srpnu 2018 při jednom napadení zlomit očnicový oblouk, podala na něj trestní oznámení. „Žil jsem v domnění, že skončí ve vazbě, ale policie ho pustila,“ řekl Karel Maršálek.

„Neříkám, že dcera nepila. Ale pila rozumně, občas si dala jedno nebo dvě piva. Až pan Bubeník z ní udělal velkou alkoholičku. Nalejval jí, pili a pak jí bil. Nedivím se, že pila. Střízlivý člověk to nemohl vydržet,“ vysvětloval.

Ženě hrozilo, že přijde o malou dceru, kterou měla z dřívějšího vztahu. Proto na podzim 2018 souhlasila s protialkoholní léčbou v Havlíčkově Brodě.

„Po prvním týdnu detoxu za ní přijeli kriminalisté z Kutné Hory a nechali ji stáhnout obvinění na pana Bubeníka. Ukázal policii nějakou sestříhanou nahrávku, že Anetě nic neudělal, a oni jí hrozili křivým obviněním. Byla pod práškama, což se bere tak, že je nesvéprávná. Nikdo nemá právo tam za ní přijet a nechat jí podepisovat úřední záznam nebo stahovat výpověď. Říkala, že měla hrozný strach, že přijde o dceru,“ pokračoval její otec.

U soudu pak obvinil část kutnohorské policie, že agresivní excesy Luboše Bubeníka bagatelizovala.

„Neustále vyhrožoval, že je z policejní rodiny, že se mu nic nestane. Jeho matka byla u policie, jeho děda byl u policie. Vyšetřovatel pan M. nikdy nic nedořešil, všechno zastavoval. Z dcery udělal nedůvěryhodnou alkoholičku, pan Bubeník byl vždycky důvěryhodný, protože ho nikdy u mlácení nechytli. Na kriminálku pokaždé přišel vyšlechtěnej za dva dny. Takhle to fungovalo celou dobu. Určitým lidem na kutnohorské kriminálce nemůžu přijít na jméno, protože částečně zavinili smrt mojí dcery,“ prohlásil.

Autor požádal kutnohorskou policii o reakci, zatím však nedorazila.

Svatba a smrt

V listopadu 2018 Anetu podle jejího otce z léčebny vyhodili. Měl tam za ní přijet Bubeník a tajně jí nosit alkohol. „Chápu proč. Moje dcera by s ním ve střízlivém stavu nebyla,“ uvedl Maršálek.

Přes všechno, co prožila, si v březnu 2019 Aneta Luboše Bubeníka vzala. Zdálo se, že manželství jejich bouřlivý vztah zklidnilo. Loni v prosinci se jim narodil syn. Tříčlenná rodina (Anetina dcerka byla u jejích rodičů) žila v suchdolském penzionu.

Podle majitelky se k sobě manželé chovali hezky. Když na Anetě viděla nějaké modřiny, tak to prý žena vysvětlovala tím, že je má od kočárku, jak ho nosí po schodech nahoru, nebo se uhodila o dětskou postýlku.

Zdánlivá idyla skončila v noci na 25. června letošního roku. Aneta zemřela časně ráno na následky opakovaných ran do hlavy, v krvi měla nejméně 3,5 promile alkoholu a stopy pervitinu. Soudní lékaři vyloučili, že si sérii zranění způsobila sama.

Její manžel vinu odmítá. Tvrdí, že se opil a usnul. Kolem třetí hodiny ho měl probudit plačící půlroční syn. Když pak hledal manželku, našel ji zraněnou v koupelně. Přivolaná záchranná služba už ženě nedokázala pomoci.

„Moje vnučka viděla většinu útoků pana Bubeníka na svoji mámu. Když se stalo to, co se stalo, tak mi řekla: Luboš jí zabil. To byla její první reakce,“ uvedl před soudem Anetin otec.

„Řekla, že chce jít svědčit. Celou dobu jí (Bubeník) tvrdil, ty jsi mrňavá, ty s tím nemůžeš nic udělat. Řekla, že chce očistit maminku, že půjde všechno říct. Kriminální policie nakonec rozhodla, že nebude malou holku zatěžovat, že ji k výslechu nevezmou,“ dodal.

Neohledané místo činu?

Na možné pochybení kutnohorských kriminalistů poukázala před soudem i majitelka ubytovny. „Ptala jsem se policie, jestli můžu na pokoji na uklidit, řekli, že ano,“ vypověděla žena.

Den po tragédii proto přišla pro ložní prádlo, aby ho vyprala. Za postelemi objevila namačkaná prostěradla. Když je vytahovala, vypadl z nich černý předmět. Prohlédla si ho a zjistila, že to je kovový boxer.

„Šla jsem volat na policii, aby si to odvezli,“ vypověděla svědkyně. Znalci později uvedli, že například údery boxerem mohly způsobit vážná zranění, která měla Aneta na hlavě.

„Podle mě to neohledali,“ odpověděla na dotaz předsedkyně senátu, jak si vysvětluje, že policisté boxer nenašli.

Řekla také, že si při uklízení pokoje všimla mnoha krevních stop. Kriminalisté se podle ní vrátili na místo až v pondělí, tedy tři dny po činu, kdy už byla místnost uklizená a většina důkazů zničená.

O den dřív, v neděli, přijel podle svědkyně na ubytovnu Bubeník s kamarádkou s tím, že si odveze věci. „Kamarádka chodila po pokoji, najednou odsunula dětskou postýlku a našla tam přetržený řetízek paní Anety. Pak šla do dřezu, kde byla hromada špinavého nádobí, a našla tam její přívěsek. Jak mohla vědět, že Aneta přišla o řetízek a že ten bude tam a to bude tam?“ ptala se před soudem majitelka ubytovny.

Popsala také chování Luboše Bubeníka, když mu Anetin otec do očí řekl, že je přesvědčený, že jeho dceru zabil.

„Pan Bubeník hrál do té doby takovýho namachrovanýho, že si to s každým vyřídí, a teď tam stál jak malej chlapeček, ani nepípl. Nijak se neohradil. Když v tom byl nevinně, tak se měl ohrazovat, rozčilovat. Rozčiloval se, až když přijela jeho maminka. Byl jako malej žáček: On si mi dovolil říct tohleto. Ona řekla: Buď v klidu, bude nás zastupovat nějaký pán, je to sice příbuzný Maršálků, ale nám je zavázaný.“

V závěru své výpovědi majitelka penzionu uvedla, že jí rodina obžalovaného muže vyhrožovala. „Bylo to velmi nepříjemné a hlásila jsem to na policii,“ dodala.

Další svědky a znalce plánuje soud vyslechnout v druhé polovině ledna, kdy by také mohl v případu rozhodnout. Luboš Bubeník je stíhaný za těžké ublížení na zdraví s následkem smrti, kde je trestní sazba od osmi do šestnácti let.