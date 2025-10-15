Majitel domu pobodal nájemníky, pak zabil sebe. Policie popsala hrůzu na Rakovnicku

Autor:
  10:03
Úterní konflikt v Lužné na Rakovnicku, který vyústil v jednoho mrtvého a dva vážně zraněné, se podle policistů odehrál mezi majitelem domu a jeho dvěma nájemci. Dosavadní vyšetřování odhalilo, že domácí ženu a muže napadl nožem a způsobil jim vážná zranění. Poté namířil zbraň proti sobě a spáchal sebevraždu. Kriminalisté věc vyšetřují jako pokus o vraždu.

„Na místě mělo dojít k incidentu mezi majitelem domu a jeho nájemníky, které měl z dosud nezjištěného důvodu napadnout a způsobit jim bodnořezná poranění,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Truxa.

Policejní zásah v obci Lužná. (14. října 2025)
Policejní zásah v obci Lužná. (14. října 2025)
Policejní zásah v obci Lužná. (14. října 2025)
Policejní zásah v obci Lužná. (14. října 2025)
Policejní zásah v obci Lužná. (14. října 2025)
25 fotografií

„Podezřelého policisté po násilném vstupu do domu nalezli bez známek života, s bodným poraněním, které si s největší pravděpodobností způsobil sám,“ informoval Truxa. Policisté nařídili soudní pitvu.

Oba vážně zraněné nájemníky, sedmatřicetiletou žena a rok mladšího muže, záchranáři převezli do nemocnice, muže letecky. „Vzhledem k závažnosti jejich zranění je nebylo možné do současné doby vyslechnout,“ sdělil Truxa.

Mrtvý a vážně zranění na Rakovnicku. Krvavý konflikt vyšetřuje policie

Důvody, proč padesátiletý muž své nájemníky napadl, zatím policie nezná.

„Kriminalisté v celé věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného ve stádiu pokusu,“ dodal Truxa.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ať platí bohatí, zní z Francie. Sociální Evropa se může stát brzy minulostí

Desítky let se Evropané hlavně v západních státech těšili z poměrně vysoké kvality života, který zastřešoval štědrý systém sociálního zabezpečení, relativně vysoké důchody, dostupné školství i mnohde...

Hromadná nehoda aut, motocyklu a vlaku za Prahou. Zranily se i dvě děti

Při nehodě u Jenče západně od Prahy se dnes ráno vážně zranila žena, do nemocnice ji přepravil vrtulník. V autě s ní cestovaly dvě děti, obě záchranáři také převezli do nemocnice. Postupně do sebe...

Tragická smrt dítěte? V kolínském bytě našli mrtvého a těžce zraněnou ženu

Kriminalisté vyšetřují velmi závažný incident v Kolíně, kde se v tamním bytě zřejmě odehrála rodinná tragédie. Policisté zde nalezli mrtvého člověka, podle informací iDNES.cz šlo o nezletilé dítě, a...

Policie hledala nebezpečného muže, který utekl z Bohnic. Našli ho u nádraží

Pražští policisté pátrali po muži, který se v pátek nevrátil z vycházky do lékařského zařízení v Bohnicích. Tam soud muže umístil kvůli pokusu o vraždu. V sobotu po 13. hodině policisté oznámili, že...

Policie řekla, jaké tresty hrozí řidiči formule z dálnice D4. Rozhodne soud

Řidiči formule, která jela počátkem září po dálnici D4 na Příbramsku, hrozí pokuta až deset tisíc korun, zákaz řízení na rok a půl a přidělení šesti trestných bodů. Policie v případu zajistila...

Z havarovaného náklaďáku unikl formaldehyd, hasiči udělali hráze ze sorbentu

V Netvořicích na Benešovsku po půl deváté ráno havarovalo auto s návěsem, vezlo formaldehyd. Část nebezpečné látky unikla, hasiči udělali hráze ze sorbentu. Nebezpečí podle policie nehrozí. Nikdo...

15. října 2025  9:33,  aktualizováno  10:19

Majitel domu pobodal nájemníky, pak zabil sebe. Policie popsala hrůzu na Rakovnicku

Úterní konflikt v Lužné na Rakovnicku, který vyústil v jednoho mrtvého a dva vážně zraněné, se podle policistů odehrál mezi majitelem domu a jeho dvěma nájemci. Dosavadní vyšetřování odhalilo, že...

15. října 2025  10:03

Metro C nejelo po celé délce a v obou směrech

Pražské metro C bylo dnes po deváté hodině dopoledne ochromeno po celé své délce a v obou směrech. Podle dopravního podniku za to mohla technická závada ve stanici Pankrác.

15. října 2025  9:31

V Kolíně vykolejil nákladní vlak převážející auta, provoz na Kutnou Horu stojí

V Kolíně v noci na středu vykolejil nákladní vlak. Jeden z vagonů převážel osobní auta. Na místě zasahují hasiči Správy železnic, povolán byl nehodový vlak. Spoje na koridoru z Prahy do Pardubic...

15. října 2025  7:15,  aktualizováno  8:49

Silák Sacha zpět na Spartě. Treille tu hrál s bráchou, teď pod ním vyhlíží olympiádu

I kdybyste si Sachu Treilleho náhodou nepamatovali, na ledě hned upoutá pozornost. Ohromná silná postava, přísný výraz. Kapitán, s kterým se nikdo do soubojů dvakrát nežene. Ale zdání klame,...

15. října 2025  7:38

Stále v zápřahu. Hejková o přestavbě USK, zavražděném šéfovi a maďarském Ďáblu

Premium

Trenérský důchod je zapeklitá věc. Zvlášť když u svého sportu toužíte zůstat. Tak jako Natália Hejková u basketbalu. Na konci jara opustila lavičku ZVVZ USK Praha, i tak léto měla pracovní. Stala se...

15. října 2025

Sparta je doma v Holešovicích, uznal jistý Kovář. Dvě třetiny to nebyl hokej, ale bago

Hokejisté Sparty v úterý přinesli svým fanouškům zase trochu nostalgie. „Do Holešovic, do Holešovic, Sparta patří do Holešovic!“ neslo se několikrát stařičkou halou na pražském Výstavišti, kam se...

14. října 2025  22:59

Fotbalová hřiště i park. Slavia odhalila plány akademie v Šeberově

Fotbalová Slavia se opět přiblížila výstavbě sportovně-tréninkového centra na pražském Šeberově. Vedení klubu absolvovalo v úterý diskuzi s občany tamní městské části. Jak prozrazují nové...

14. října 2025  18:30

Vrhl se na souseda s dýkou v ruce, viní pražského advokáta. Bránil jsem se, tvrdí

Advokát Tomáš Matoušek čelí obžalobě z toho, že se u Prahy snažil ubodat dýkou jiného muže kvůli sousedským sporům. Právník v úterý u soudu popřel vinu a své počínání označil za nutnou obranu. Soused...

14. října 2025  15:19

Už deset obětí žloutenky v Praze, po celém Česku je jich víc než dvojnásobek

V Praze letos zemřelo už deset lidí nakažených žloutenkou typu A. Hygienici v metropoli dosud zaznamenali 826 případů onemocnění, z toho 147 u dětí. Informovala o tom na síti X Hygienická stanice...

14. října 2025  14:59

Mrtvý a vážně zranění na Rakovnicku. Krvavý konflikt vyšetřuje policie

Středočeští policisté od dnešního poledne vyšetřují závažný násilný incident v rodinném domě v Lužné na Rakovnicku. Zapojilo se do něj několik lidí a zůstal po něm jeden mrtvý muž a další zranění muž...

14. října 2025  13:54,  aktualizováno  14:08

Rány pěstí před Lucerna Music Barem. Napadený musel se zlomenou čelistí na operaci

Pražští policisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání po neznámém útočníkovi, který v druhé polovině září před hudebním klubem Lucerna Music Bar v centru metropole napadl jiného muže a způsobil mu...

14. října 2025  13:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.