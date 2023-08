Za fackování bezvládného muže stíhá policie agresora, má jít o bojovníka MMA

Pozornost pražských kriminalistů upoutalo v červenci video, které se šířilo na sociálních sítích. Snímek zachycuje bezvládného, krvácejícího muže, jehož druhý muž fackuje, uráží a vysmívá se mu. „Chcípáku, prober se!“ křičí mimo jiné na videu, na které jako první upozornil web CNN Prima NEWS.

Policie prostřednictvím svého mluvčího Jana Daňka o incidentu informovala 10. července a zároveň vyzvala veřejnost o pomoc při pátrání po zraněném muži.

Dnes policie oznámila, že se již kriminalistům povedlo zjistit totožnost poškozeného a vyslechnout ho. Zároveň zjistili dostatek podkladů k tomu, aby mohli zahájit trestní stíhání proti konkrétnímu podezřelému, a to pro trestné činy ublížení na zdraví a výtržnictví.

Podle webu Mmashorties.cz byl agresorem bojovník MMA Tadeáš Růžička, který záznam původně sdílel pouze s blízkými přáteli, ten však unikl a začal se masivně šířit po sociálních sítích.

„Koukám, že to tlustý koště o mně šíří sračky dávno staré s tím, že kdyby se tak nestalo, tak moje holka skončila v nemocnici. Udělejte si obrázek sami,“ podal Růžička na sociálních sítích incident, k němuž mělo dojít už před nějakou dobou, jako obranu své přítelkyně.

Před několika týdny se však podle serveru tn.cz přece jen omluvil: „To, co jste viděli, je mi líto. Minulost nezměním, ale především chci říct, že jsem sportovec. Chci dělat to, co umím nejlépe. Nejsem žádný násilník. Tohle rozhodně nepromuji a neztotožňuji se s tím. Je mi líto, že tohle vůbec vytáhli,“ sdělil.