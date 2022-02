Skla z pláště technické knihovny už by padat neměla, zábrany však zůstaly

Kvůli opravě vede Národní technická knihovna (NTK) dlouhý spor s generálním dodavatelem stavby, firmou Sekyra Group.

„Sekyra Group, respektive zhotovitel stavby Metrostav navrhl inovativní, stabilnější řešení fasády, které bude bezpečné. To NTK odsouhlasila a Metrostav celou fasádu převěsil v letech 2020 a 2021. My ale stavbu nejsme ochotni převzít, protože zhotovitel stavby v předávacím protokolu požaduje, aby byla kolem celé budovy vymezena bezpečnostní zóna asi jeden metr, což by ovšem znamenalo ochranné stříšky nad všemi více než deseti vchody,“ říká ředitel NTK Martin Svoboda.

Oprava pláště budovy se protahovala, jelikož NTK a Sekyra Group se nemohly dohodnout, kdo je za vadu zodpovědný. První dva skleněné panely se z pláště budovy utrhly v roce 2017. Další dva praskly v roce 2019.

Vedení knihovny si nechalo vypracovat znalecký posudek v Kloknerově ústavu ČVUT, podle něhož závada spočívala buď ve špatném návrhu, nebo v nesprávném provedení tyčí, které panely drží.

Výkonný ředitel Sekyra Group Leoš Anderle tehdy pro ČTK uvedl, že pád skleněných tvarovek není vadou díla a že jde jen o jednorázovou událost, jejíž příčinu se nepodařilo určit. Mimoto upozornil, že NTK dlouhodobě neprovádí pravidelnou údržbu a servis fasády.

Knihovna v roce 2019 podala na společnost Sekyra Group žalobu. Obě strany sporu se ale nakonec dohodly mimosoudně na převěšení panelů.

„Vytvořili jsme společný expertní tým, následně byl na míru knihovně vyvinut i nový a zcela unikátní systém zavěšení profilů a každá ze čtyř tisíc desek byla tímto způsobem přeinstalována. Poslední z nich v polovině loňského roku,“ vysvětluje Anderle.

Bezpečnost před krásou

Výměnou fasády ale spor neskončil. Dohady pokračují kvůli zachování bezpečnostní zóny kolem budovy.

Skleněná fasáda NTK Skleněné tvarovky na plášti knihovny jsou z kaleného skla, to znamená, že se při poškození rozpadnou na tisíce kousků (jako když upustíte „nerozbitnou“ skleničku na tvrdou podlahu), nikoli na střepy, které by mohly někoho zranit.

Jeden panel váží 35 kilogramů, na plášti budovy je jich více než čtyři tisíce.

Oprava začala v listopadu 2019. Převzetí dokončené stavby-opravy probíhá od května roku 2021.

Stavba budovy probíhala v letech 2006 až 2009 a stála 2,25 miliardy korun. Kromě knihovny je v budově kavárna, konferenční sály a počítačové učebny.

„Podle názoru odborníků fasáda vyhovuje soudobým normám,“ říká Martin Svoboda. Podle něho ale zhotovitel stavby, tedy společnosti Sekyra Group a Metrostav, odmítají prohlásit, že stavba je ve shodě s normami, a požadují, aby NTK kolem ní vytvořila bezpečnostní zónu.

„Pro nás i NTK jsou současná bezpečnostní opatření nepříjemnou povinností. Aktuální řešení rozhodně nepřispívá ke vzhledu unikátní stavby. Bezpečnostní zóna tak, jak je u knihovny vystavěna dnes, by měla být co nejdříve odstraněna. Bezpečnost je ovšem prioritou. Proto zvažujeme takové ochranné pásmo, které by s budovou splynulo a stalo se i atraktivní součástí dejvického kampusu,“ dodává ředitel Sekyra Group.

Podobný názor zastává i Metrostav a upozorňuje, že fasáda vyhovuje všem technickým předpisům.

„Tím de facto zhotovitel říká, že nové zavěšení není o nic lepší než původní,“ míní ředitel knihovny s tím, že odstranění ohavných zábran a stříšek brání neochota zhotovitele. To ale Leoš Anderle odmítá.

„Jedná se o doporučení, která plynou ze závěrů znaleckého posudku Kloknerova ústavu, posudku zpracovaného na objednávku NTK. Ústav považujeme za respektovanou autoritu v oblasti stavebnictví a tyto závěry nebereme na lehkou váhu,“ dodává mluvčí Metrostavu Vojtěch Kostiha.