Na budově Národní technické knihovny se zvětšily spáry. Oprava má začít v květnu

„Budova NTK není staticky narušena ani ohrožena. Vlivem technologického postupu při výstavbě došlo pouze k postupnému sesednutí některých betonových panelů na obvodu budovy, což se vizuálně projevilo v podobě nevzhledných spár,“ vysvětlil Krška.

Dodal, že tendr na firmu, která uskuteční opravu, už knihovna ukončila a nyní čeká na konec odvolací lhůty. „Rekonstrukce by měla začít v květnu a ukončena by měla být v srpnu, aby co nejméně ovlivnila provoz knihovny,“ sdělil.

Budova NTK, která byla zpřístupněna veřejnosti v roce 2009, je zvnějšku pokryta 4 500 skleněnými panely. Dům postavený podle projektu studia Projektil architekti získal řadu architektonických ocenění.

NTK v minulosti podala žalobu na Sekyra Group kvůli tomu, že v roce 2017 a následně v roce 2019 spadly z fasády skleněné tabule. Obě strany sporu se nakonec dohodly mimosoudně na předělání fasády a knihovna vzala žalobu zpět.

Národní technická knihovna je největší a zároveň nejstarší knihovnou technické literatury v České republice. Její historie se datuje od roku 1718, nyní má kapacitu přes 1,5 milionu svazků.