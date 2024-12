Křivoklátsko může být národním parkem, doporučila vládě legislativní rada

Zamýšlený národní park má zabírat 116 kilometrů čtverečních Křivoklátska, což představuje 16 procent současné chráněné krajinné oblast. Šlo by o pátý národní park v Česku.

Oblast Křivoklátska je jedním z nejrozsáhlejších komplexů lesů ve středních Čechách. Zahrnuje nejen smíšené lesy s původními druhy, ale také vzácné druhy rostlin a živočichů, například čápa černého, výra velkého nebo brouka roháče obecného. Vyhlášení národního parku by podle ministerstva životního prostředí zajistilo nejvyšší úroveň ochrany této přírody.

Křivoklátsko je od roku 1978 CHKO. Nový status by však umožnil zpřísnit regulace a posílit péči o přírodu. Národní park by zahrnoval nejcennější jádrové oblasti CHKO, čímž by omezil některé činnosti, například těžbu dřeva. Iniciativa Otevřené Křivoklátsko upozorňuje na to, že současná CHKO vznikla především činností lesníků a původních je jen několik procent porostů. Legislativa definuje národní parky jako rozsáhlá území s převažujícím výskytem přirozených nebo člověkem málo pozměněných ekosystémů. Nyní ještě pokračují soudy kvůli námitkám obcí, které se záměrem nesouhlasí.

Návrh čelí kritice zejména místních obyvatel, obcí a některých podnikatelů. Vyhlášení NP umožní zpřísnění a omezení možností vstupu do krajiny, vyčleněné cesty bude určovat takzvané opatření obecné povahy. Zároveň existují obavy z toho, že vyhlášení národního parku kvůli přísnějším pravidlům bude mít vliv na turistický ruch a podnikání v regionu.

Řada starostů dlouhodobě upozorňuje na to, že už nyní je turistická návštěvnost regionu na hranici únosnosti. Proti záměru je i svazek 28 obcí z regionu, což představuje přibližně 15 tisíc obyvatel. Petici proti národnímu parku podepsalo přes 11 300 lidí. Naopak ekologické organizace, jako je například Hnutí Duha, návrh vítají.

Pokud vláda návrh schválí, bude následovat jeho projednání ve Sněmovně. Vyhlášení národního parku může být dokončeno v příštím roce. V případě přijetí zákona bude nový park spravován speciální správou pod ministerstvem životního prostředí.

V Česku nyní existují čtyři národní parky - Národní park Šumava, Národní park Podyjí, Národní park České Švýcarsko a Krkonošský národní park. Pokrývají 1,5 procenta rozlohy území státu.