Ukážeme lidem, že se vracíme k normálu, říká šéf Národního muzea Lukeš

Když jste loni v březnu museli zavřít poprvé, mluvil jste o opatřeních pro udržení ekonomické stability. Teď je muzeum zavřené už půl roku. Jak jste na tom?

Propady z tržeb za vstupné a další aktivity jsou fatální. Už loni v březnu jsme se na to ale připravili a udělali spoustu úsporných opatření. A pokrývat propady nám pomáhá ministerstvo kultury a vláda. Národní muzeum je tedy ekonomicky stabilizované, ale výnosy, které byly v desítkách milionů korun v roce 2019, teď zkrátka nejsou. To souvisí s tím vším, co v muzeu teď děláme. Upnuli jsme se na nové projekty a snažíme se finišovat ve stálých expozicích, abychom pokud možno už během léta mohli otevřít úplně nové Národní muzeum. Snad nám to pandemie umožní. I to nám pomáhá držet dobrou náladu na palubě. Stovky lidí pracují na něčem, co má smysl. Směřujeme k tomu, abychom ve chvíli, kdy budeme moci otevřít, hned naskočili a stali se opět atraktivním turistickým cílem.