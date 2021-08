Národní divadlo po 140 letech znovu „hořelo“. Hasiči dorazili v minutách

Ředitel pražského sboru Luděk Peřina při této příležitosti neopomněl zmínit, že dnes by hasiči na místě byli výrazně dřív, než tehdy, a taky by rozhodně tak dlouho nehledali způsob, jak dostat vodu z Vltavy, jako jejich tehdejší kolegové.

„My jsme schopni tady být dnes do čtyř minut, takže by při likvidaci požáru nejvíc záleželo na tom, kdy by nám byl ohlášen,“ podotkl Peřina.

Zároveň ale zadoufal, že dalších 140 let podobný zásah nebude potřeba. I kvůli tomu, že hašení v historické budově divadla i jeho podzemních prostorách je technicky hodně náročné



Národní divadlo se 11. června 1881 otevíralo nedokončené u příležitosti návštěvy následníka rakousko-uherského trůnu Rudolfa s novomanželkou Stefanií.



V budově se pak přes léto pracovalo na jejím dokončení a mimo jiné na střeše klempíři montovali hromosvod. Údajně kvůli jejich nepozornosti divadlo zachvátil požár. Ničivý živel hasiči zlikvidovali až druhý den ráno.

Oheň tehdy zcela zničil střechu, jeviště i hlediště, hasičům se ale podařilo zachránit vestibul, foyer, lodžie nebo archiv a bez větší úhony vyvázlo i sousední Prozatímní divadlo.

Okamžitě po požáru začala druhá sbírka na Národní divadlo a 18. listopadu 1883 bylo Národní divadlo podruhé slavnostně otevřeno, opět Smetanovou Libuší.