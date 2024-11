Šéf Národního divadla: Do příjezdu hasičů zasahovali naši lidé, máme manuály

Škoda podle odhadů činí deset milionů korun. Máte už nějakou představu, co všechno by ve výčtu poškozených věcí mohlo být?

Musíme sanovat několik šaten našeho personálu a umělců, které utrpěly kouřem, opravit jeden rozvod vody a vyměnit z důvodu bezpečnosti elektrické vedení v místě požáru. Něco bude stát úklid a kontrola obnovení všech systémů, máme také škody způsobené vodou. Teprve až vše vysušíme a vyvětráme, budeme vědět, co potřebuje jak velkou opravu. Nic vážného se ale naštěstí nestalo. Jsme vzácná památka a složitá stavba, takže vše je dražší než v běžných budovách.

Proč trvala lokalizace zdroje požáru tak dlouho?

Jde o složitou budovu. Požár byl lokalizován tak rychle, že se nikam jinam nerozšířil.

Policie prověřuje možné stíhání pro ohrožení z nedbalosti. Považujete vy osobně nedbalost jako možnou příčinu požáru? Požár pravděpodobně vznikl ze stavebního odpadu ve stoupačce, ale podle vašeho vyjádření žádné práce v divadle nyní neprobíhaly. Máte tušení, odkud se tam odpad mohl vzít, z jaké doby?

Spolupracujeme s policii a chceme se dopátrat toho, co se opravdu stalo. Nehodláme nic zamlčovat a nikoho krýt. Jsem rád, že se rozhodně nejednalo o úmysl a zbytek ponechme na vyšetřování odborníků.

Kdy bude možné čekat návrat řádného programu do kalendáře divadla? Zítra. Pro diváky se nic nemění. Podle původního plánu uvedeme ve čtvrtek světovou premiéru baletu Šeherezáda.

Jak často probíhá v divadle revize či kontrola?

Pravidelně, v souladu s těmi nejpřísnějšími předpisy, revidujeme všechna zařízení nejen ta protipožární.

Má divadlo speciální zabezpečení proti požáru?

Všechny budovy Národního divadla jsou vybaveny elektronickou protipožární signalizací. Jedná se o zařízení, která detekuje kouř nebo zvýšenou teplotu, a toto automaticky hlásí do centrálního velína. Ten je propojen s hasičským záchranným sborem, takže naši technici i hasiči „vidí“, že se v objektech „něco děje“. Dále jsou předepsány postupy, kdy se buď provádí fyzická kontrola na tom místě, kde je změna teploty nebo kouře detekována, nebo se rovnou volá hasičský sbor. V každém případě naši zaměstnanci do příjezdu hasičů zasahují v rámci svých možnosti a kompetencí – to jest pokouší se požár uhasit, odpojují technická zařízení, spouštějí protipožární opony a kontrolují uzavření protipožárních dveří a podobně. Existují na to manuály a pravidelná školení. V době přítomnosti diváků máme v divadlech navíc vlastní preventivní požární hlídky.

Bude se dělat změna v těchto zabezpečeních?

Technická zabezpečení jsou dostatečná a zdá se, že i personál je vyškolen správně. Celý průběh požáru budeme samozřejmě analyzovat a budeme vyhodnocovat, zda všechno fungovalo, jak má.

Byl jste během zásahu či vypuknutí požáru v divadle? Jaké byly první myšlenky, které vám běžely hlavou?

Byl jsem v centru Prahy nedaleko od divadla. V takových situacích vím, že musím zachovat klid a řešit, co se stalo. Samozřejmě, že se zpožděním mi došlo, jak skvělou práci hasiči i naši zaměstnanci odvedli. Děkuji všem.