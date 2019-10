Národní divadlo zavře piazzettu, podzemní parkoviště potřebuje opravit

Národní divadlo připravuje rozsáhlou rekonstrukci podzemního pětipatrového parkoviště z 80. let, které je pod piazzettou u Nové scény, tedy pod náměstím Václava Havla. S opravami by se mělo začít na jaře příštího roku a trvat budou nejspíše celý rok.



Postupovat by se mělo odspodu, takže většina stavebních prací bude probíhat pod povrchem. Otevřeným staveništěm se náměstí stane až v závěru celé renovace, a to proto, že jeho vrchní deska je zároveň i střechou podzemních garáží, a ta musí projít údržbou stejně jako všechna parkovací patra. Uzavřít by se náměstí mělo na zhruba dva měsíce. Dojít by k tomu mělo až v roce 2021.

Oprava střechy parkingu, a tedy celé piazzetty, kterou čeká nová hydroizolace a sanace, nebude však vůbec lehká. Náměstí totiž není dimenzováno na velkou zátěž. „V žádném případě se nepočítá, že by přes náměstí projížděla nějaká těžká technika ani to není možné, protože je to střecha, to znamená, lze po ní chodit, ale je tam určitá nosnost,“ vysvětluje mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk. „I dnes, když například televize vysílá nějaký přenos z piazzetty, tak tam nemůže stát přenosové auto, ale vše se musí odbavovat z okolí a pomocí kabelů,“ dodává. Pokud bude k opravě desky náměstí zapotřebí větších stavebních strojů, budou muset stát podle Staňka v Divadelní ulici, která je mezi Národním divadlem a prostorem Nové scény, kde leží piazzetta.

Divadlo nemusí zavřít

Návštěvníků Národního divadla by se kromě sníženého komfortu, kdy nepůjde pod divadlem zaparkovat, neměla oprava nijak více dotknout. Stejně tak by neměl být ovlivněn ani jeho chod. Co však bude muset divadlo vyřešit, je umístění kostýmů pro svůj repertoár.

Zázemí Národního divadla v podzemí O okolí Národního divadla, jeho dostavbě a myšlence nové divadelní scény se začalo uvažovat už ve 20. letech minulého století.

K první veřejné architektonické soutěži však došlo až začátkem let šedesátých, kdy se zrodila koncepce výstavby proskleného křídla (dnes Nová scéna, pozn. red.), provozní budovy a piazzetty uvnitř bloku.

S nápadem vybudovat v podzemí pod piazzettou Národního divadla technické zázemí, sklady a garáže přišel český architekt Karel Prager.

Součástí projektu Nové scény v původní studii nebyl. Přišel až v 70. letech, a to pravděpodobně kvůli potřebě umístit technické zařízení divadla mimo historickou budovu.

Se stavbou pětipodlažního podzemí se začalo na začátku 80. let. Nyní je tento prostor propojen tunelem s budovou Národního divadla.

V prostoru pod náměstím jsou totiž kromě garáží i sklady Národního divadla. Svůj materiál tam má uložený nejen kostymérna, ale i technickohospodářská správa divadla. „Vše budeme přesouvat do provozní budovy B, která není nyní kapacitně využita, protože čeká také na svou rekonstrukci. Teď se stane takovým provizorním skladem,“ říká Staněk.

Nyní se v rámci výběrového řízení čeká ještě na schválení zadávací dokumentace. Pak už zbývá poslední krok, a to vypsat výběrové řízení na technický dozor stavby.

Důvodem oprav garáží je jejich špatný stav a fakt, že parkovací stání byla budována pro auta z 80. let, a dnes už tak moderním vozům nevyhovují. „Auta v té době byla menší, to znamená dnes ta parkovací místa už nestačí. Nový větší vůz má problém se tam vytočit a v podstatě i zaparkovat. Rekonstrukce je nezbytná i vzhledem k velmi špatnému technickému stavu,“ vysvětluje Staněk. Celková oprava podzemních garáží by měla Národní divadlo vyjít na 200 milionů korun. Pokrývat je bude plně dotace Ministerstva kultury ČR.

Rekonstrukce poté čeká i Novou scénu

Kromě chystané opravy garáží dokončuje Národní divadlo i generální rekonstrukci Státní opery, která se po dvou letech znovu otevře veřejnosti už 5. ledna. Vedení divadla proto už nyní připravuje další velkou opravu, u které se počítá, že bude oproti podzemnímu parkovišti daleko náročnější.

Národní divadlo si nyní ve fázi příprav nechalo vypracovat studii proveditelnosti. Práce nezačnou dříve než za několik let. „Výhledově se bavíme o budoucnosti čtyř až pěti let. Navíc se pohybujeme v zóně památkové rezervace, což je vždy náročnější,“ připomíná Staněk.„Po otevření Státní opery se budeme moci zaměřit na další velkou investiční akci a tou by měla být rekonstrukce Nové scény a v souvislosti s ní i vedlejší provozní budovy (prostřední skleněná budova, pozn. red.),“ přibližuje plány divadla Staněk. V rámci oprav provozní budovy se počítá i s vybudováním kavárenského zařízení. To se také dotkne změn piazzetty, a to nejspíše ve formě venkovního posezení.