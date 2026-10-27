Stalo se minulý týden v pátek u zoologické zahrady.
Záznam z kamery ukazuje strážníka, který řeší přestupek s jiným řidičem. Dialog náhle přeruší auto, které před jejich zraky nabourá do zdi Trojského zámku.
Strážník běží řidiči okamžitě na pomoc. „Pojďte ven, v klidu,“ nabádá řidiče a o pomoc žádá i muže, s nímž právě řešil přestupek. Společně dostávají šokovaného řidiče z auta a pokládají ho na vozovku. Volají policii a záchranku.
Věci ale v tu chvíli nečekaně nabírají jiný vývoj. Muž po nabytí vědomí vylezl v panice na střechu auta. „Strážníkovy snahy o uklidnění nevnímal, ale po příjezdu státní policie nakonec slezl a začal spolupracovat,“ uvedla městská policie.
Když po chvíli nabyl vědomí, byl dezorientovaný, v panice vylezl na střechu vozu. Strážníkovy snahy o uklidnění nevnímal. „Spadnete, měl jsi nehodu. Pojď, dej mi ruku,“ volá na něj strážník.
Řidič po příjezdu státní policie nakonec slezl a začal spolupracovat. Dechová zkouška sice dopadla negativně, ale test na drogy potvrdil kokain.
Záchranáři pak 34letého muže převezli do nemocnice, událost si k řešení převzala Policie ČR.