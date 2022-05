Na náplavkách v Praze se po půlnoci nebude pít, navrhuje změna vyhlášky

Úpravu vyhlášky podpořili radní za Spojené síly pro Prahu (koalice stran TOP 09 a STAN) a Praha Sobě, koaliční Piráti se zdrželi hlasování, uvedl náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (STAN).

O tom, zda novela vstoupí v platnost, bude rozhodovat zastupitelstvo hlavního města, které by návrh mělo projednávat na svém zasedání na konci května. Vyhláška byla naposledy novelizována v roce 2013.

„Do Prahy se opět vracejí turisté a s nimi i některé problémy s pořádkem zvláště v ulicích centra. Cílem nové vyhlášky je především co nejvíce ochránit stávající obyvatele před hlukem a nepořádkem v okolí jejich bydliště,“ řekl Hlubuček.

V případě, že bude novela vyhlášky schválena, bude konzumace alkoholických nápojů omezena na náplavkách podél Dvořákova, Rašínova a Masarykova nábřeží, na nábřeží Ludvíka Svobody a na takzvané Smíchovské náplavce.

Zákaz by měl platit od půlnoci do 9:00 hodin. „Chceme, aby náplavka měla od půlnoci klidový režim,“ řekl radní Jan Chabr (TOP 09). Podle něj tak město reaguje na výhrady a stížnosti zvláště obyvatel Podskalí, kde bývá do pozdních hodin ruch způsobený především soukromými párty návštěvníků náplavky.

Zákaz bude platit i jinde

Pití alkoholu na veřejnosti nebude legálně možné rovněž na vybraných náměstích, v parcích a v některých ulicích Prahy. Dosud to je asi 800 míst v metropoli, novou vyhláškou se počet lokalit rozšíří na zhruba 1000 míst. Konzumace alkoholických nápojů nebude povolena rovněž na dětských hřištích a v blízkosti školních a zdravotnických zařízeních.

Zakázána bude také konzumace alkoholu v okruhu 100 metrů od vstupů do stanic metra a na nástupištích pro veřejnou dopravu. Nově bude podle náměstka postihováno také to, když se lidé budou na vybraných veřejných prostranstvích zdržovat s otevřenou lahví s alkoholickým nápojem. „Doposud to bylo tak, že strážník musel vidět člověka, jak pije alkohol,“ doplnil.

Zákaz nebude podle dokumentu platit 31. prosince a 1. ledna ve dnech silvestrovských a novoročních oslav. Výjimku ze zákazu by měly také plánované akce jako vinobraní, koncerty nebo sportovní akce. Zákaz se v případě schválení novely nebude týkat ani pití alkoholických nápojů v prostorách zahrádek restaurací a u stánků s občerstvením.