Mobiliář je součástí revitalizace pražských náplavek. Jeho projekt se chystal už od roku 2014, kdy si město nechalo zpracovat studii proveditelnosti. O tři roky později byly lavičky začleněny do koncepce revitalizace Rašínova nábřeží.
Nové sestavy mají podle městské společnosti Trade Centre Praha různou podobu podle konkrétního místa. Standardní varianty tvoří jeden až tři masivní dubové prvky, dvě větší pobytová hnízda pak vždy osm prvků.
Celkem bude osazeno 69 dubových sedacích prvků. Hnízda umožní kromě běžného sezení také například piknik nebo sociální interakci v podobě skupinového sezení.
„V roce 2018 byl na náplavku umístěn prototyp lavice ve variantě „hnízdo“ složené z více prvků. K prověření byly zvoleny tři druhy dřeva (azobe, dub a kanadský cedr) a dva druhy kotvení. Prototyp je na náplavce k vidění celých 8,5 let, kdy dřevo záměrně nebylo ošetřováno. Z důvodu lokálnosti a ceny byl pro aktuální dodávku zvolen dub. Dodaný pochází z okolí Orlice ve východních Čechách,“ vysvětlil architekt ateliéru Projektil architekti Petr Lešek.
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Lavičky jsou navrženy přímo pro charakteristické prostředí náplavek. Protože náplavky samotné jsou v aktivním záplavovém území, jsou dřevěné prvky uloženy na ocelových nosných rámech a kotveny do betonových základů. Součástí realizace je také rozebírání a obnova kamenné dlažby.
„Dřevo je vhodné i pro sezení v horkém létě, na rozdíl od kamene nebo kovu. Zároveň připomíná historii náplavky. Obdobné dřevěné lavice z masivu jsou ve veřejném prostoru celkem běžné,“ dodal architekt Lešek.
Kompletní zakázka včetně dřevěných a ocelových konstrukcí, základů, zemních prací, dlažby, dopravy a montáže vyšla na 4,1 milionu korun bez DPH.
Samotné truhlářské konstrukce představují 1,794 milionu korun a zámečnické konstrukce 1,050 milionu korun. Tyto dvě položky tvoří přibližně 69 procent celé ceny. Celá instalace bude dokončena nejpozději do 15. října.