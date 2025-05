Správce náplavky se soudí s restaurací o nájem. Nechtějí platit tržní cenu, tvrdí

Vláda se vydala na výjezdní zasedání do Kutné Hory. Ve Vlašském dvoře jednala o výstavbě a přípravě nejvýznamnějších dopravních staveb Středočeského kraje a Prahy i o dotačních programech...

Za zabití Velšana lahví v Praze dostal Němec sedm let. Soud provázely výhrůžky

Městský soud v Praze poslal na sedm let do vězení sedmadvacetiletého Němce, který loni na pražské Národní třídě v potyčce zabil velšského turistu. Zároveň ho na deset let vyhostil z Česka. Musí také...