Praha dokončí dvě kobky na náplavce podle původního návrhu

Autor: ,
  13:04
Praha upraví dvě kobky na náplavce a vymění mobiliář podle původního architektonického návrhu Petra Jandy. Pražští radní v pondělí změnili své loňské rozhodnutí, podle něhož chtěli vypsat na zbývající práce nové architektonické soutěže. Důvodem byly především vysoké náklady na přestavbu podle původního návrhu.
ilustrační snímek | foto: ČTK

Rekonstrukce náplavky začala v roce 2018 a zahrnovala mimo jiné úpravy kobek v nábřežní zdi, ve kterých jsou nyní kavárny či kulturní prostory.

Loňské rozhodnutí radních odchýlit se od původního projektu vyvolalo protesty opozice i samotného autora, architekta Jandy. Praha proto svolala společné jednání politiků, městských organizací i architekta. Výsledkem diskuse bylo doporučení, aby se úpravy posledních dvou kobek provedly podle Jandova návrhu.

Úpravy pražských náplavek se prodražily z původně plánovaných 309,2 milionu na 470,3 milionu korun. Přestavba jedné z kobek na toalety má stát 30 milionů korun. To loni kritizovali radní.

Janda v září na jednání zastupitelstva vysvětlil, že kobka s WC je technicky nejsložitější a 20 milionů z celkových 30 bude stát technické vybavení, protože v kobce se nachází velké množství síťových rozvodů pro celé Rašínovo nábřeží.

Již upravené kobky mají mimo jiné vstupy osazené kruhy se skleněnými výplněmi, které slouží jako vstup. Celkově se podle schváleného dokumentu návrh ukázal jako investičně i provozně nákladný a nepraktický i z hlediska spotřeby energií či údržby a oprav.

„Celková bilance provozu náplavek je významně záporná,“ řekl loni v červnu Zábranský.

Oblíbené pražské náplavky se nacházejí na Rašínově, Hořejším a Dvořákově nábřeží, tam také město nechalo zrekonstruovat kobky. Náplavky jsou zvláště v létě častým cílem Pražanů i návštěvníků Prahy. Po pravém břehu navíc vede páteřní cyklotrasa A2.

Praha dokončí dvě kobky na náplavce podle původního návrhu

