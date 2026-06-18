Žena do soupravy nastoupila ve stanici Smíchovské nádraží, kde ji zachytily bezpečnostní kamery. Následně si sedla v posledním vagonu ve směru jízdy a batoh měla položený na klíně.
Náhle k ní přistoupil neznámý muž a pokusil se jí batoh ukrást. Když se žena snažila své zavazadlo bránit, útočník se s ní začal přetahovat a udeřil ji do ruky, aby batoh pustila.
|
VIDEO: Útočník v metru bezdůvodně udeřil ženu do nosu, motiv zůstává nejasný
„Celé události si všimli někteří z cestujících v soupravě metra, kteří poškozené přispěchali na pomoc. Ve stejný okamžik zastavila souprava metra ve stanici metra Křižíkova, neznámý muž toho využil a ze soupravy metra odešel,“ informoval mluvčí pražských policistů Tomáš Lahoda.
Poškozená událost policii ohlásila ještě v soupravě metra, jenže byla v šoku a pachatele nedokázala blíže popsat.
|
Ženám osahával nejen hýždě. Policie hledá sexuálního agresora i další poškozené
Kriminalisté případ prověřují pro podezření z loupeže. Pachateli hrozí až deset let vězení. V současnosti policisté vyhodnocují kamerové záznamy z metra a hledají na nich podezřelého.
„Zároveň se kriminalisté obracejí s žádostí o pomoc na veřejnost a žádají všechny, kteří se stali svědky události v soupravě metra nebo byli těmi, kteří poškozené ženě přispěchali na pomoc, aby se přihlásili na linku 158,“ zdůraznil Lahoda.