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Zloděj chtěl ukrást ženě batoh, když ho nedala, udeřil ji. Policie hledá svědky

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  11:28
Policie hledá muže, který se během jízdy metrem pokusil ukrást batoh pětašedesátileté ženě. Když své zavazadlo nepustila, fyzicky jí napadl. Incident se odehrál ve středu 10. června mezi stanicemi metra Florenc a Křižíkova ve směru na Černý most. Policisté o něm informovali až nyní a prosí svědky, aby se přihlásili na linku 158.

Žena do soupravy nastoupila ve stanici Smíchovské nádraží, kde ji zachytily bezpečnostní kamery. Následně si sedla v posledním vagonu ve směru jízdy a batoh měla položený na klíně.

Náhle k ní přistoupil neznámý muž a pokusil se jí batoh ukrást. Když se žena snažila své zavazadlo bránit, útočník se s ní začal přetahovat a udeřil ji do ruky, aby batoh pustila.

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„Celé události si všimli někteří z cestujících v soupravě metra, kteří poškozené přispěchali na pomoc. Ve stejný okamžik zastavila souprava metra ve stanici metra Křižíkova, neznámý muž toho využil a ze soupravy metra odešel,“ informoval mluvčí pražských policistů Tomáš Lahoda.

Poškozená událost policii ohlásila ještě v soupravě metra, jenže byla v šoku a pachatele nedokázala blíže popsat.

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Kriminalisté případ prověřují pro podezření z loupeže. Pachateli hrozí až deset let vězení. V současnosti policisté vyhodnocují kamerové záznamy z metra a hledají na nich podezřelého.

„Zároveň se kriminalisté obracejí s žádostí o pomoc na veřejnost a žádají všechny, kteří se stali svědky události v soupravě metra nebo byli těmi, kteří poškozené ženě přispěchali na pomoc, aby se přihlásili na linku 158,“ zdůraznil Lahoda.

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