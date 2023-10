Napadl kolegyni kvůli větší výplatě. Už dříve odsouzený vrah se vrací za mříže

K prvnímu skutku se recidivista doznal, druhou část obžaloby týkající se pokusu o znásilnění odmítl. Tvrdí, že údajná oběť, s níž bydlel, je dlouhodobá narkomanka a sexuální útok si vymyslela.

„Mně nejde ani o ten trest, ale o tu vinu. Opravdu jsem nic takového neudělal. Všichni to říkají kvůli mé minulosti. Jasně, mám hroznou minulost, ale když se na mou minulost kouknete, tak jsem nikdy nic takového neudělal, že bych někoho (sexuálně) obtěžoval,“ prohlásil u soudu Šnajdr.

Odvolací senát jeho obhajobě neuvěřil. I s ohledem na svědky, kterým se žena po incidentu svěřila, že má z agresora strach.

„Přišla za nimi do unimobuňky, plakala, třásla se a opakovala, že ji ohrožuje, že ji zabije, proto ji přítel svědkyně odvezl. Další svědek uvedl, že Denisa přilítla, že obžalovaný nad ní stál s nožem a sekyrou, že se ho bojí, ať ho svědek vyhodí,“ připomněla předsedkyně senátu Miroslava Straková.

Šnajdr se podle obžaloby a nyní i pravomocného rozsudku skutečně domáhal sexu s nožem a sekerou v ruce.

„Mířil čepelemi nástrojů na poškozenou, které řekl, ať se svléká, nebo ji zabije, a dále se slovy: ‚Udělej mi to!‘ požadoval sexuální uspokojení. Když poté poškozenou začal bránit její pes tím, že vstoupil mezi ně, svého jednání zanechal,“ zrekapitulovala soudkyně.

U první instance dostal v létě Šnajdr tři roky nepodmíněně. Podle žalobce to je příliš málo. Ve čtvrtek proto žádal přísnější trest a soud mu vyhověl. Šnajdra poslal na pět let do věznice s ostrahou a přidal mu desetiletý zákaz pobytu v Praze, protože má trvalé bydliště na Chomutovsku.

Na kolegyni vytáhl pistoli

Uložený trest zahrnuje také nebezpečné vyhrožování, kterého se muž dopustil vůči kolegyni letos v únoru v restaurační provozovně v Praze 1, kde oba pracovali.

„Poškozenou A. H. nalákal do šatny zaměstnanců v suterénu v době, kdy se měli střídat na směně, a to pod záminkou, že jí něco přinesl. Jakmile došli do šatny, zamkl, strčením srazil poškozenou na zem, až upadla na kolena. Pak ji bil rukama různě po těle. Přitom si stěžoval na výplatu, že dostal menší než ona,“ popisuje rozsudek.

Žena se snažila bránit a zvednout ze země, tak na ni vytáhl plynovou pistoli. „Namířil ji na poškozenou a řekl jí, ať drží hubu a nemluví, nebo ji v šatně zamkne a ona se z ní už nedostane živá. Dále říkal, že vyběhne nahoru do provozovny a všechny je tam vystřílí,“ uvádí soudní dokument.

Protože Šnajdr neustále mluvil o tom, že potřebuje peníze, napadlo ženu, jak se zachránit. Slíbila, že mu dá tisíc korun, když ji nechá jít.

„Nato obžalovaný v klidu odemkl dveře a odešel s poškozenou nahoru do provozovny, kde si vzala své věci a dala mu ze své peněženky bankovku nominální hodnoty 1 000 Kč s vědomím, že je stále ozbrojen. Následně spolu odešli z pracoviště směrem na metro, kde poškozené řekl, ať nikomu nic neříká,“ uzavírá rozsudek popis události.

Za mřížemi už strávil přes 30 let

V červnu 1984 ubodal tehdy sedmnáctiletý Šnajdr svoji babičku a nožem vážně zranil i tetu. Podle dobového tisku údajně proto, že obě ženy kritizovaly jeho lenost a flákání.

Jako mladistvý dostal u soudu 8,5 roku vězení z maximálně možných deseti let. Nakonec si díky amnestii prezidenta Václava Havla odpykal jen 6,5 roku.

Třetí Šnajdrovou obětí se stal v říjnu 1995 jeho náhodný známý Petr J. z Kralup nad Vltavou. Hudební nadšenec pozval Šnajdra domů v domnění, že našel spřízněnou duši.

Šnajdr na návštěvě jedl a pil, a sotva hostitel usnul, chystal se ukrást jeho videorekordér. Petr J. se probral a rozhodl se majetek bránit. Šnajdr mu poté zasadil šest ran nožem do břicha, krku a hrudníku. Pak zmizel nejen s videem, ale vzal si také dvoje džíny, koženou bundu a boty. Polomrtvého Petra J. zachránila maminka.

Šnajdr dostal za pokus o vraždu výjimečný trest 25 let, který si údajně odseděl celý. V součtu tak dosud strávil za mřížemi přes třicet let. S ohledem na aktuální rozsudek by měl vězení znovu opustit v roce 2028.