Rány pěstí před Lucerna Music Barem. Napadený musel se zlomenou čelistí na operaci

  13:32
Pražští policisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání po neznámém útočníkovi, který v druhé polovině září před hudebním klubem Lucerna Music Bar v centru metropole napadl jiného muže a způsobil mu vážné zranění. Napadený muž byl následně hospitalizován a kvůli zlomenině čelisti musel podstoupit operaci.

KRIMI

K napadení došlo již 20. září po druhé hodině ranní v Pasáži Lucerna v ulici Vodičkova na Praze 1, policisté však o něm informovali až nyní.

„Neznámý útočník před Lucerna Music Barem bez zjevného důvodu napadl jiného muže, a to tak, že ho několikrát udeřil pěstí do obličeje a pak jej kopl do hrudníku,“ popsal konflikt policejní mluvčí Richard Hrdina.

Podle záběrů se však napadený muž bezprostředně předtím pošťuchoval s jiným, jemuž chtěl předchozí úder oplatit a jehož totožnost policie rovněž nezná. S ním pak agresor odešel.

„Zranění napadeného bylo tak vážné, že musel být hospitalizován a podstoupil operační zákrok, jelikož utrpěl zlomeninu spodní čelisti,“ uvedl Hrdina.

Policisté ve spolupráci s kriminalisty zajistili kamerové záznamy z místa napadení, dosud se jim však násilníka nepodařilo nalézt. Žádají proto o pomoc veřejnost.

Podle Hrdiny se jedná o muže světlé pleti ve věku kolem 30 let, vysokého přibližně 185 centimetrů s nakrátko střiženými světlými vlasy.

„Pokud ho na kamerovém záznamu poznáváte nebo poznáváte muže, s kterým z místa odešel, volejte prosím linku 158,“ vyzývá Hrdina.

Hledaný muž je podezřelý ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví, za což mu v případě dopadení a odsouzení hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.

14. října 2025  13:54

