Napadl ženu při půjčování sdíleného auta, policie útočníka zadržela a obvinila

O vývoji případu v úterý informovala policejní mluvčí Eva Kropáčová. Policisté sedmatřicetiletého muže obvinili z trestného činu omezování osobní svobody. Za obdobný přečin byl už v minulosti odsouzen.
K útoku došlo 30. listopadu kolem deváté hodiny večer v Kubelíkově ulici na pražském Žižkově. Žena si tam zrovna půjčovala jedno ze sdílených aut. „Začala ho obcházet a fotit přesně tak, jak vyžadují pravidla při půjčování těchto vozidel,“ popsal událost policejní mluvčí Jan Daněk. Pravděpodobně toho muž využil, nepozorovaně nastoupil do auta a ukryl se na zadních sedadlech.
VIDEO: Ozval se děsivý křik. Ženu v Praze přepadl násilník ve sdíleném autě
„Jakmile žena nastoupila, chytil ji za hlavu a silně ji tlačil k opěradlu. Napadené se naštěstí podařilo po krátkém zápase ze sevření vymanit, utéct a zavolat si pomoc, “ popsal Daněk.
Podezřelého muže několikrát zachytily kamery. Nejen po napadení při odchodu od auta, ale i před samotným útokem. Ze záběrů je navíc patrné, že si předtím vytipovával i další ženy, konstatovala policie.
„Děkujeme veřejnosti a médiím za pomoc při pátrání po hledaném muži,“ uvedla k případu policejní mluvčí Eva Kropáčová. Díky poznatkům od občanů se kriminalistům z Prahy 3 podařilo zjistit jeho totožnost a následně jej zadržet v Turnově. V současnosti je vyšetřován na svobodě.