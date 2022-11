Po hádce muž rozbil taxikáři o hlavu lahev a zdemoloval mu kapotu auta

Podezřelý se nechal odvézt v úterý 4. září kolem páté hodiny ránu do ulice Komunardů v Praze 7. Ve chvíli, kdy řidič zastavil a mělo dojít k placení, vypukla mezi muži hádka.

„Následně útočník vylezl a snažil se utrhnout zpětné zrcátko vozu. Řidiči se to nelíbilo, tak vystoupil z vozidla, a když se ohradil, aby toho podezřelý nechal, jako odpověď dostal ránu skleněnou lahví do hlavy, a to tak silně, až se rozbila,“ popsal policejní mluvčí Jan Rybanský.

Poté se útočník zaměřil na vůz. Vzal do ruky dočasnou dopravní značku, kterou rozbil kapotu. Následně stojanem, kde byla značka umístěna, rozbil i přední okno.

Mezitím se poškozený snažil zavolat na linku 158. „Když to agresor zjistil, srazil muže na zem, kde ho kopal do hlavy, těla i nohou. Poté na něj dupl,“ komentoval Rybanský s tím, že celý incident ukončil až svědek, který přiběhl na místo.

Útočník mezitím utekl o několik ulic dál do nočního podniku. Tam se domáhal omytí obličeje, jelikož proti němu poškozený opakovaně použil slzný sprej. Právě tam podezřelého muže zachytily kamery. „Pokud útočníka poznáváte, kontaktujte linku 158,“ uvedl mluvčí.

Napadený řidič musel vyhledat pomoc lékařů, kteří mu sešili ránu nad okem.

Případ je prověřován pro trestný čin výtržnictví a těžké ublížení na zdraví, za což muži hrozí až deset let za mřížemi.