Násilník zbil dva řidiče autobusu, pak zmizel na zastávce v Říčanech

13:40

Středočeští policisté pátrají po muži, který v linkovém autobusu z Kutné hory do Prahy napadl dva řidiče. Na zastávce v Říčanech se s nimi dostal do konfliktu a udeřil je do obličeje.