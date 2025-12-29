Kopance, bičování, řezání nůžkami. Kauza trýznění bezdomovců míří k soudu

  13:15
Státní zástupce obžaloval tři muže, kteří podle kriminalistů bezdůvodně napadli a týrali bezdomovce v obchodním domě v centru Prahy. Dva z nich pracovali jako ostraha obchodního centra. Žalobce trojici viní z ublížení na zdraví, vydírání, loupeže a nebezpečného vyhrožování, jeden z mužů je stíhaný i kvůli projevu sympatií k nacistickému hnutí. Všem hrozí až deset let vězení.

Jakmile policie ukončila vyšetřování, byla na trojici podána žaloba. „Jsou obviněni ze spáchání trestných činů loupež, těžké ublížení na zdraví, vydírání a nebezpečné vyhrožování,“ uvedl pro redakci iDNES.cz mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.

Násilníkům, kteří byli zadrženi letos v létě, je 19, 21 a 22 let. „V případě odsouzení jim hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi,“ dodal Hrdina.

Podle dřívějších informací tři muži opakovaně útočili na několik lidí bez domova. Kopali je, bili pěstmi i teleskopickými obušky nebo je řezali noži a nůžkami.

Násilní chování trojice vyšlo najevo na konci roku 2024, kdy se cizinec dostal v obchodním domě do konfliktu s obsluhou restaurace, která si na pomoc přivolala ostrahu.

Její dva pracovníci a další muž podle policie zavedli cizince na evakuační schodiště, kde ho začali bít, mimo jiné ho bičovali po holých zádech koženým opaskem.

Při vyšetřování pak policisté v mobilu jednoho z podezřelých nalezli videa zachycující bití a týrání mužů bez domova. Jednomu z napadených se podle kriminalistů obvinění například snažili teleskopem vymlátit zuby a dalšího nutili, aby před nimi masturboval, přičemž ho bili kovovým obuškem.

V samostatném případu, který se týká cizince, podle Seznam Zpráv soudy potrestaly jednoho z mužů podmíněným a peněžitým trestem, o vině dvou dalších dosud nerozhodly.

Kopance, bičování, řezání nůžkami. Kauza trýznění bezdomovců míří k soudu

Státní zástupce obžaloval tři muže, kteří podle kriminalistů bezdůvodně napadli a týrali bezdomovce v obchodním domě v centru Prahy. Dva z nich pracovali jako ostraha obchodního centra. Žalobce...

