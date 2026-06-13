Oznámení o napadení v ulici Hasova přijali policisté v úterý večer. Dívka byla mimo ohrožení života, jak uvedla vedoucí zdravotnického operačního střediska pražské záchranky Jana Poštová.
„V současné chvíli policisté velmi usilovně celý případ řeší, už známe totožnost všech účastníků tohoto incidentu. S ohledem na věk všech lidí ale nebudeme poskytovat žádné bližší informace,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.
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Podle informací deníku Blesk se na místo dostali nejprve strážníci městské policie, kteří poskytli napadené termofólii, protože si stěžovala na chlad. K napadení mělo dojít v okolí Veřejného oddechového a sportovního areálu (VOSA).
„Pachatel, který měl dotyčnou napadnout v reakci na její napomenutí, aby v areálu nekouřil, se na místě již nenacházel,“ uvedl pro Blesk mluvčí strážníků Zdeněk Modálek.
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