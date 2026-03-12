Na videu trojice mladíků poškozeného opakovaně kopala a bila pěstmi. V útoku pokračovala i ve chvíli, kdy se napadený sotva držel na nohou. Vrávorající muž se mimo jiné snažil něco sebrat ze země, zatímco ho trojice surově napadala.
Na záběrech je vidět, jak ho několikrát kopnou do nohy a do břicha, následně dostane i několik facek. Muž v černé mikině ho pak kopne také do obličeje.
Policie chce všechny aktéry incidentu vyslechnout. „Mělo by se jednat o chlapce, kteří se pohybují v Modřanech a mluví česky, přičemž jeden z nich může mít lehký přízvuk. Ať se nám ozve i ten, kdo záběry natočil,“ uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.
Na videu je zároveň zřetelně vidět obličej jednoho z útočníků. Skupina na konci záznamu z místa odchází. Není jasné, co situaci předcházelo.
Policie proto žádá veřejnost o pomoc se ztotožněním aktérů, případné informace mohou lidé sdělit na lince 158.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz