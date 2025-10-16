VIDEO: Útočník v metru bezdůvodně udeřil ženu do nosu, motiv zůstává nejasný

„Napadená se nechala vyšetřit v nemocnici a s lékařskou zprávou se dostavila na příslušné oddělení policie, kde celou věc oznámila,“ uvedl pražský policejní mluvčí Jan Rybanský.
Policisté následně zajistili a vyhodnotili kamerové záznamy. Díky nim na základě osobní znalosti muže ztotožnili. Zbývalo podezřelého vypátrat. Do pátrání zapojili také pražské strážníky.
Těm se po několika dnech podařilo podezřelého nalézt v časných ranních hodinách v Legerově ulici. Následně ho předali kolegům z Místního oddělení Stodůlky.
„Třiatřicetiletý muž nedokázal policistům říci důvod, proč vlastně ženu udeřil. Jak sám uvedl, když ji uviděl, tak ji udeřil,“ tlumočil vyjádření podezřelého Rybanský.