VIDEO: Útočník v metru bezdůvodně udeřil ženu do nosu, motiv zůstává nejasný

Autor:
  12:26
Zcela nepochopitelně a bezdůvodně udeřil ve vestibulu stanice pražského metra Stodůlky neznámý muž pěstí do nosu mladou ženu. Napadené chvilku předtím vystoupila z autobusu. Incident se stal 25. září kolem osmé hodiny dopoledne. Útočník pak jako by nic prostor zastávky opustil.

„Napadená se nechala vyšetřit v nemocnici a s lékařskou zprávou se dostavila na příslušné oddělení policie, kde celou věc oznámila,“ uvedl pražský policejní mluvčí Jan Rybanský.

Policisté následně zajistili a vyhodnotili kamerové záznamy. Díky nim na základě osobní znalosti muže ztotožnili. Zbývalo podezřelého vypátrat. Do pátrání zapojili také pražské strážníky.

Útočník v centru Prahy srazil dvě ženy pěstí k zemi. Policie ho žene k soudu

Těm se po několika dnech podařilo podezřelého nalézt v časných ranních hodinách v Legerově ulici. Následně ho předali kolegům z Místního oddělení Stodůlky.

„Třiatřicetiletý muž nedokázal policistům říci důvod, proč vlastně ženu udeřil. Jak sám uvedl, když ji uviděl, tak ji udeřil,“ tlumočil vyjádření podezřelého Rybanský.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

Ať platí bohatí, zní z Francie. Sociální Evropa se může stát brzy minulostí

Desítky let se Evropané hlavně v západních státech těšili z poměrně vysoké kvality života, který zastřešoval štědrý systém sociálního zabezpečení, relativně vysoké důchody, dostupné školství i mnohde...

Hromadná nehoda aut, motocyklu a vlaku za Prahou. Zranily se i dvě děti

Při nehodě u Jenče západně od Prahy se dnes ráno vážně zranila žena, do nemocnice ji přepravil vrtulník. V autě s ní cestovaly dvě děti, obě záchranáři také převezli do nemocnice. Postupně do sebe...

Metro C nejelo po celé délce a v obou směrech. Do kolejiště spadl kryt svítidla

Pražské metro C bylo dnes po deváté hodině dopoledne ochromeno po celé své délce a v obou směrech. Podle dopravního podniku za to mohla technická závada ve stanici Pankrác při instalaci nového...

V Kolíně vykolejil nákladní vlak převážející auta, škoda je 42 milionů

V Kolíně v noci na středu vykolejil nákladní vlak. Jeden z vagonů převážel osobní auta. Na místě zasahují hasiči Správy železnic, povolán byl nehodový vlak. Spoje na koridoru z Prahy do Pardubic...

Řidič osobáku vjel u Židněvsi do protisměru, po srážce s kamionem zemřel

Tragická nehoda se ve středu odpoledne stala na silnici I/16 u Židněvsi na Mladoboleslavsku. Podle policie řidič osobního vozu z dosud neznámých příčin vjel do protisměru, kde se střetl s nákladním...

Opět stojí skoro celá trasa metra A. Do tunelu vběhlo štěně vlčáka

Provoz linky metra v úseku Náměstí Míru - Dejvická - Nemocnice Motol je pozastaven. Mluvčí policie Jan Daněk na dotaz redakce iDNES.cz uvedl, že se v tunelu nachází pes. Nyní se čeká na odchyt...

16. října 2025  9:36,  aktualizováno  12:52

Policie odložila případ obřího požáru plastů na Rakovnicku, příčinou je samovznícení

Policie odložila případ dubnového požáru skládky plastů u Rynholce na Rakovnicku. Dřívější podezření na úmyslné zapálení se nepotvrdilo, informovala dnes Česká televize. Příčinou bylo pravděpodobně...

16. října 2025  12:37

VIDEO: Útočník v metru bezdůvodně udeřil ženu do nosu, motiv zůstává nejasný

Zcela nepochopitelně a bezdůvodně udeřil ve vestibulu stanice pražského metra Stodůlky neznámý muž pěstí do nosu mladou ženu. Napadené chvilku předtím vystoupila z autobusu. Incident se stal 25. září...

16. října 2025  12:26

VIDEO: Signal festival rozzářil Prahu zkušebně už v předvečer, podívejte se

Největší přehlídka digitální a kreativní kultury v tuzemsku, Signal Festival, rozsvítí počínaje čtvrtkem metropoli. Nabídne i projekci na vodní stěnu. V pořadí už 13. ročník přehlídky má dvě hlavní...

16. října 2025  9:53

Vykolejení vlaku převážejícího auta v Kolíně. Hasiči pokračují v odklízení

Hasiči Správy železnic od rána pokračují v odstraňování následků středečního vykolejení nákladního vlaku v Kolíně, informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka. Podle webu...

16. října 2025  7:53

Z havarovaného náklaďáku unikl formaldehyd, hasiči sbírali zasažený sorbent

V Netvořicích na Benešovsku po půl deváté ráno havarovalo auto s návěsem, vezlo formaldehyd. Část nebezpečné látky unikla, hasiči udělali hráze ze sorbentu. Nebezpečí podle policie nehrozí. Nikdo...

15. října 2025  9:33,  aktualizováno  16.10 7:31

Pražanky si vybraly horší den. USK se v Eurolize nevyrovnal sebejisté Gironě

Úřadující euroligové šampionky z USK Praha poprvé v sezoně prohrály. V souboji nejsilnějších celku základní skupiny A nestačily 60:75 na španělskou Gironu. Před domácím publikem v hale Královka po...

15. října 2025  18:45,  aktualizováno  23:02

Řidič osobáku vjel u Židněvsi do protisměru, po srážce s kamionem zemřel

Tragická nehoda se ve středu odpoledne stala na silnici I/16 u Židněvsi na Mladoboleslavsku. Podle policie řidič osobního vozu z dosud neznámých příčin vjel do protisměru, kde se střetl s nákladním...

15. října 2025  17:34,  aktualizováno  22:45

Popeláři opět vyrazili na magistrát. Odmítají obvinění ředitele Pražských služeb

Jednací sál zastupitelstva hlavního města se ve středu opět zbarvil do oranžova. Místa pro veřejnost obsadili zaměstnanci a odboráři Pražských služeb, v nichž už měsíce zuří ostré interní spory. Na...

15. října 2025  11:30,  aktualizováno  17:44

Zproštění v kauze požáru Českého Švýcarska neplatí, strážce budou soudit znovu

Odvolací Vrchní soud v Praze zrušil zproštění viny bývalého dobrovolného strážce Jiřího Lobotky v kauze požáru Národního parku České Švýcarsko. Kauzu vrátil k dalšímu projednání. Muž se k činu...

15. října 2025,  aktualizováno  15:45

Případ srážky policejního vozu s jiným autem míří k soudu, zemřela při ní dívka

Státní zástupce podal v září obžalobu na policistku, která loni nabourala v Praze 2 policejním vozem do jiného auta. Při nehodě zemřel jeden člověk a další tři byli zraněni. Ženu žalobce viní z...

15. října 2025  15:30

Záchranáři otevřeli další základnu. Z Vršovic vyjíždí do terénu 11 sanitek

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy otevřela v metropoli již 24. výjezdovou základnu. Až 11 sanitek najednou může nově vyrazit do pražských ulic ze zrekonstruované základny ve...

15. října 2025  14:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.