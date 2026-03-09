Konflikt bezdomovců vyústil ve fyzické napadení, jeden je v umělém spánku

Incident se stal v pozdních večerních hodinách v ulici Pod Lisem. „Jedná se o muže z bezdomovecké komunity. Policisté na místě zjistili, že mezi muži mělo dojít ke konfliktu, který následně vygradoval k fyzickému napadení,“ uvedla mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová.
Doplnila, že motiv potyčky kriminalisté zjišťují, stejně tak typ použitého předmětu, jímž se muži napadli. „Není zřejmé, zda byla možnost provedení orientační dechové zkoušky,“ dodala mluvčí.
Na místě zasahovali také pražští záchranáři. „Ošetřili jsme dva muže ve věku zhruba pětačtyřiceti let. Jeden z nich byl při vědomí, druhého jsme museli uvést do umělého spánku,“ řekla redakci iDNES.cz vedoucí zdravotnického operačního střediska Jana Poštová.
