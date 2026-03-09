Konflikt bezdomovců vyústil ve fyzické napadení, jeden je v umělém spánku

Autor:
  22:17
Pražští policisté vyjížděli k potyčce dvou bezdomovců v Troji. Muži ve věku zhruba 45 let se vzájemně napadli, záchranáři je posléze převezli do pražských nemocnic. Jeden z nich leží v kritickém stavu. Lékaři jej uvedli do umělého spánku. Případem se policisté budou nadále zabývat.
Pražští policisté vyjížděli k potyčce dvou bezdomovců v Praze Troje (9. března...

Pražští policisté vyjížděli k potyčce dvou bezdomovců v Praze Troje (9. března 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Pražští policisté vyjížděli k potyčce dvou bezdomovců v Praze Troje (9. března...
Pražští policisté vyjížděli k potyčce dvou bezdomovců v Praze Troje (9. března...
Pražští policisté vyjížděli k potyčce dvou bezdomovců v Praze Troje (9. března...
Pražští policisté vyjížděli k potyčce dvou bezdomovců v Praze Troje (9. března...
10 fotografií

Incident se stal v pozdních večerních hodinách v ulici Pod Lisem. „Jedná se o muže z bezdomovecké komunity. Policisté na místě zjistili, že mezi muži mělo dojít ke konfliktu, který následně vygradoval k fyzickému napadení,“ uvedla mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová.

Při strkanici bezdomovců spadl jeden do Vltavy, kumpáni bezvládné tělo ignorovali

Doplnila, že motiv potyčky kriminalisté zjišťují, stejně tak typ použitého předmětu, jímž se muži napadli. „Není zřejmé, zda byla možnost provedení orientační dechové zkoušky,“ dodala mluvčí.

Na místě zasahovali také pražští záchranáři. „Ošetřili jsme dva muže ve věku zhruba pětačtyřiceti let. Jeden z nich byl při vědomí, druhého jsme museli uvést do umělého spánku,“ řekla redakci iDNES.cz vedoucí zdravotnického operačního střediska Jana Poštová.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Jak pokračuje rekonstrukce pražského smíchovského nádraží?

Nejčtenější

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Pražská legenda je zpět. Jídelna U Rozvařilů znovu otevřela a má velké plány

Jídelna U Rozvařilů v obchodním důmě Bílá Labuť. (19. února 2026)

Legendární pražská jídelna U Rozvařilů se po roční pauze vrátila do Bílé labutě. Noví provozovatelé staví na české klasice, dostupných cenách, rychlém výdeji a kvalitních surovinách z části přímo z...

Soud potvrdil vraždícímu primáři z Plzně výjimečný trest. Je to příliš kruté, plakal

Obžalovaný bývalý primář Vojtěch Česák u Vrchního soudu v Praze (4. března 2026)

Bývalý domažlický primář Vojtěch Č. si bude muset odpykat výjimečný trest v délce 28 let za vraždu mladé doktorky a pokus o zavraždění rodinné známé. Trest mu ve středu potvrdil pražský vrchní soud,...

Prodej nedoručených balíků na Smíchově přilákal davy. Chlapec našel poklad

Prodej nedoručených balíčků s tajným obsahem v nákupním centru Nový Smíchov....

V přízemí obchodního centra Nový Smíchov dnes vyrostlo provizorní tržiště tajemných balíčků. Dlouho před tím, než organizátoři odkryli vstupní bránu, začali se před ní zastavovat první zvědavci, aby...

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Konflikt bezdomovců vyústil ve fyzické napadení, jeden je v umělém spánku

Pražští policisté vyjížděli k potyčce dvou bezdomovců v Praze Troje (9. března...

Pražští policisté vyjížděli k potyčce dvou bezdomovců v Troji. Muži ve věku zhruba 45 let se vzájemně napadli, záchranáři je posléze převezli do pražských nemocnic. Jeden z nich leží v kritickém...

9. března 2026  22:17

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

9. března 2026  17:41,  aktualizováno  22:15

Osobák vjel u Velvar do protisměru, při srážce s kamionem zemřeli dva lidé

Jednotky IZS zasahovaly u nehody na Kladensku, kde se střetl osobní automobil s...

Osobní auto s kamionem se srazilo v pondělí ráno u obce Uhy na Kladensku. Střet nepřežili dva lidé, jeden další člověk se zranil. Silnice číslo I/16 byla zcela uzavřená zhruba sedm hodin, nyní se...

9. března 2026  8:36,  aktualizováno  21:45

Kříž, hvězda a svastika. Protináboženskou čmáranici na kostele řeší policisté

Neznámý vandal zohyzdil průčelí kostela svatého Václava v pražských Vršovicích....

Pochybnou „rovnici“ ve tvaru kříž plus Davidova hvězda rovná se levotočivá svastika načmáral počátkem března neznámý vandal sprejem na průčelí kostela svatého Václava v pražských Vršovicích. Na...

9. března 2026  17:05

Spádovost pražských středních škol rozporuje Středočeský kraj i někteří ředitelé

Otevření zrekonstruované budovy Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové. (10. 3....

Praha uvažuje o zavedení spádovosti u některých typů středních škol v metropoli. Slibuje si od toho snížení tlaku na žádané typy škol. Návrh ale kritizuje vedení Středočeského kraje, negativa v něm...

9. března 2026

Vyloučení Mercada zrušeno správně, Chorý před gólem podle komise nefauloval

John Mercado (Sparta) po přezkoumání u videa nakonec dostává žlutou kartu....

Rozhodčí Stanislav Volek si ve dvou diskutovaných situacích nedělního fotbalového derby na Slavii při konečných verdiktech počínal správně. V případě původně chybně udělené červené karty sparťanu...

9. března 2026  15:17

Co kus, to unikát. Dřevěná pera ze slavného Santiniho schodiště budou stát tisíce

Pero ze dřeva ze Santiniho schodiště

Bude to příběh, který propojí historii a umění se šikovností současnosti. Římskokatolická farnost Kutná Hora - Sedlec dá brzy do prodeje limitní počet psacích per vyrobených ze dřeva právě...

9. března 2026  15:14

Zásah IZS kvůli zápachu plynu v centru Prahy. Měření vyloučilo únik

Policisté vyjížděli k úniku plynu v Praze 1. (9. března 2026)

Kvůli hlášenému zápachu plynu v budově ve Vladislavově ulici v Praze 1 a jejím okolí zasahovaly v pondělí po poledni na místě záchranné složky. Provedená měření vyloučila únik, uvedli následně...

9. března 2026  13:16,  aktualizováno  14:37

Jak se žije v Sherwoodu. Město odstranilo lavičky, bezdomovci tu sedí dál

Premium
Před pražským Hlavním nádražím, ve Vrchlického sadech, známých také jako...

Na lavičce u východu z hlavního nádraží směrem do parku posedávají dvě ženy a podávají si víno. Jedna bere do ruky lahev a lokne si. „Hele, už jdou!“ Mluví o terénních pracovnicích z pražského týmu...

9. března 2026

Totožnost mrtvého z auta nalezeného pod hladinou rybníka určí analýza DNA

Pod hladinou rybníka v obci Kněžmost našli auto, uvnitř byl mrtvý člověk. (8....

Totožnost mrtvého člověka nalezeného v neděli v potopeném autě při vypouštění rybníka v Kněžmostě na Mladoboleslavsku určí analýza DNA. Po voze i jeho majiteli, sedmadvacetiletém muži z České Lípy,...

9. března 2026

Žena s kočárkem ukradla kondomy a kartáčky za 22 tisíc korun, hledá ji policie

Žena s kočárkem ukradla kondomy a kartáčky za 22 tisíc, hledá ji policie

Desítky balíčků kondomů a zubních kartáčků ukradla koncem února v drogerii v Horních Měcholupech žena s kočárkem. Video z prodejny teď na sociálních sítích zveřejnila policie, která po ženě pátrá a...

9. března 2026  13:07

Praha rozšíří Letenské sady. Místo parkoviště přibude zeleně

Letenské a Chotkovy sady

Praha rozšíří Letenské sady v Praze 7 o plochu na západní části Letenské pláně. Území o rozloze zhruba 6380 metrů čtverečních se dosud využívalo především jako odstavná plocha pro parkování. Město...

9. března 2026  13:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.