Napadení běžce v Klánovickém lese se mohlo odehrát i jinak, zjistili kriminalisté

Kriminalisté po zveřejnění případu dostali větší množství poznatků, které vyhodnotili či vyhodnocují. Na základě toho stanovili možné vyšetřovací verze.
„Pro jejich řádné prověření a následné stanovení odpovídající právní kvalifikace případu je důležité vyslechnout také druhého účastníka incidentu. Toho tímto vyzýváme, aby se sám přihlásil na kterékoli služebně Policie České republiky, případně přímo kontaktoval vyšetřujícího komisaře na telefonním čísle 776 046 357,“ popsal policejní mluvčí Jan Daněk.
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Agresor v Klánovickém lese napadl běžce. Plivl na něj a přetáhl ho větví, atlet skončil v nemocnici
Se zajištěné biologické stopy z místa se pak podařilo získat jednoznačný genetický profil. Teď policisté zvažují možnost plošného odběru vzorků DNA z okolí místa incidentu.
„Dosavadní poznatky vedou kriminalisty k tomu, že případ nemusí být tak jednoznačný, jak se mohlo na první pohled zdát a prověřují všechny dostupné informace, jejichž cílem je objasnit skutečný průběh události i motiv. Případ nadále prověřujeme a žádáme každého, kdo má k události jakékoli relevantní informace, aby se obrátil na linku 158,“ pokračoval Daněk.
Incident se stal ve druhé polovině září. Poškozený se tehdy vydal na pravidelný běh lesem, kde byl bezdůvodně osloven neznámým mužem, který na něj plivl. Když se ho běžec zeptal, proč to udělal, vzal útočník ze země větev a atleta opakovaně napadl.
Běžec pak musel vyhledat lékařské ošetření. Utrpěl tržné poranění hlavy, zranění levého zápěstí a další pohmožděniny, podlitiny a oděrky jak na trupu, zádech i končetinách.