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Nandu pobíhá po lesích na Berounsku. Majitel se k němu zatím nepřihlásil

Autor:
  16:00
Návštěvníky lesa u Zaječova na Berounsku překvapil během svátečního odpoledne volně pobíhající nandu pampový. Velký nelétavý pták se pohyboval po lesní cestě, o jeho majiteli se zatím nic neví. O zvířeti podle policie nemá žádné hlášení ani středočeská policie.

Neobvyklé setkání zažili lidé v lese poblíž Zaječova na Berounsku. Po lesní cestě se tam volně pohyboval nandu pampový, jeden z největších nelétavých ptáků na světě.

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Záběry zvířete se následně objevily ve facebookové skupině s prosbou, zda někdo neví, komu pták patří. K jeho vlastnictví se však podle dostupných informací nikdo nepřihlásil.

Nandu pampový

  • Je velký nelétavý pták původem z Jižní Ameriky, který vzhledem připomíná pštrosa.
  • Dorůstá zhruba 1,3 až 1,5 metru a může vážit několik desítek kilogramů.
  • Díky dlouhým a silným nohám dokáže běžet rychlostí kolem 60 kilometrů za hodinu. Živí se převážně rostlinami, semeny, hmyzem a drobnými živočichy.
  • Zajímavostí je, že o vejce i mláďata se stará především samec, který snůšku také vysedí.

Žádné oznámení o pohřešovaném nebo nalezeném nandu zatím neeviduje ani středočeská policie.

Pták se tak podle posledních informací dál pohybuje volně v brdských lesích.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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