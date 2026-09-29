Nandu pobíhá po lesích na Berounsku. Majitel se k němu zatím nepřihlásil

Neobvyklé setkání zažili lidé v lese poblíž Zaječova na Berounsku. Po lesní cestě se tam volně pohyboval nandu pampový, jeden z největších nelétavých ptáků na světě.
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Naštvaný pštros přeskočil vysoký plot. V útěku mu zabránila policejní rojnice
Záběry zvířete se následně objevily ve facebookové skupině s prosbou, zda někdo neví, komu pták patří. K jeho vlastnictví se však podle dostupných informací nikdo nepřihlásil.
Nandu pampový
Žádné oznámení o pohřešovaném nebo nalezeném nandu zatím neeviduje ani středočeská policie.
Pták se tak podle posledních informací dál pohybuje volně v brdských lesích.