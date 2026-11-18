Kampaň doplňuje také dokument Víta Klusáka Jediná vteřina, který je od neděle dostupný na platformě Oneplay.
Pomníčků na náměstí je 346, což je počet lidských životů, které v roce 2025 vyhasly při nehodách spojených s „normálním řízením“, tedy například koukáním do telefonu či nedodržením bezpečného odstupu.
„Za každou nehodou jsou konkrétní lidé a ve vážných případech zmařené životy. Je důležité si je prostřednictvím jejich příběhů připomínat. Pomáhají nám pochopit skutečné následky chyb, které si za volantem často omlouváme a považujeme je za běžné,“ říká Jan Matoušek z České asociace pojišťoven.
Pomníčky jsou podle něj tichou vzpomínkou na ty, kteří se ze svých cest nevrátili.
Klusákův dokument pak přibližuje zkušenost lidí, kteří s následky nehod žijí dál. Prostřednictvím zkušeností viníků, těch, kteří nehody zavinili, i těch, kdo nesou následky jejich jednání, ukazuje, že dopad jediné chyby může sahat daleko za okamžik střetu.
Vrací se k otázkám odpovědnosti, ztráty a odpuštění i k životu, který po nehodě pokračuje za zcela jiných podmínek.
Podle údajů policie připadlo v říjnu 2026 na příčiny, které kampaň označuje jako „normální řízení“ 28 z 29 obětí nehod zaviněných řidiči motorových vozidel. Letos od ledna do října zavinili 297 smrtelných zranění z celkového počtu 320 právě řidiči vinou běžných přestupků.
„S kratšími dny a zhoršujícími se podmínkami je potřeba přizpůsobit jízdu tomu, co skutečně vidíme a jaký je stav vozovky. Je potřeba zpomalit, ponechat si větší odstup a za volantem se plně věnovat provozu. Právě dostatečná rezerva může v kritickém okamžiku rozhodnout o následcích nehody,“ dodal ředitel služby dopravní policie Michal Hodboď.