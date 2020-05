Studie rozpohybuje přeměnu Palmovky, vznikne i Hrabalovo náměstí

Má být živým a atraktivním místem uprostřed rychle se rozvíjející čtvrti i centrálním bodem pro celou východní část metropole. Svůj potenciál ale stále zanedbaná Palmovka i přes mnohaleté sliby politiků zatím nenaplnila.



To se má začít pomalu měnit teprve v průběhu příštích let. Existuje totiž celá řada projektů, které počítají s úpravami veřejného prostoru i novou zástavbou na městských a soukromých pozemcích.

Než se tak ale stane, musí vzniknout územní studie, která komplexně určí budoucí rozvoj celé Palmovky a zároveň vzájemně zkoordinuje i přesně vymezí jednotlivé projekty. Její zadání po roce příprav konečně schválili zastupitelé Prahy 8 na svém květnovém zasedání.

„Je to pozitivní signál k veřejnosti, že Palmovka skutečně projde proměnou, kterou si zaslouží a na kterou dlouhé roky čekáme,“ tvrdí radní Prahy 8 pro strategický rozvoj Tomáš Hřebík (TOP 09/STAN).

Studie například rozhodne, kde vzniknou veřejná prostranství a parky, jaké bude uspořádání budoucí zástavby, jaká bude výšková hladina jednotlivých budov, nebo navrhne celkové dopravní zklidnění nyní rušné lokality.

Předláždění křižovatky

Na první výraznou změnu by ale Pražané nemuseli čekat až do doby, než územní studie vznikne, i když s ní už bude dokument počítat. Ještě letos by měl nechat magistrát předláždit tamní tramvajovou křižovatku a upravit vedlejší veřejné prostranství. Hlavně zmizí vyvýšené plochy s betonovými obrubami porostlé zelení, které dnes slouží spíše jako odpadkové koše. Celý prostor tak bude bezbariérový, přehledný a pro pěší lépe prostupný.

Vzhledem k tomu, že se přímo pod křižovatkou nachází stropní deska vestibulu stanice metra, není zde možné vysadit stromy. Už dříve proto vznikl plán instalovat na zdejší sloupy trakčního vedení tramvajové trati speciální konstrukce, na kterých porostou popínavé rostliny.

Prostor také doplní mobiliář, zároveň by se měla rozšířit pěší zóna na prostor celé křižovatky. Po úpravách zde má být umístěna kontejnerová kavárna.

Náměstí pro Hrabala

Územní studie se také bude muset vypořádat s dotvořením náměstí Bohumila Hrabala. „Dnes se jedná spíše o ulici, kterou rozděluje nevzhledné autobusové nádraží. V budoucnu by se ale celé místo mělo stát středobodem Palmovky a především odpočinkovou zónou s posezením,“ předpokládá radní Hřebík.

Radnice Prahy 8 také slibuje, že se dominantou náměstí stane umělecké dílo, které nejslavnějšího obyvatele Libně a proslulého spisovatele Hrabala připomene. Podílet se na tom může i veřejnost prostřednictvím ankety, která je už jen do konce května dostupná na webu palmovkated.cz.

Se vznikem nové podoby náměstí úzce souvisí i polyfunkční projekt One Palmovka, kdy soukromý developer právě v místě nádraží plánuje vybudovat bytové domy i obchodní centrum. Záměr už má územní rozhodnutí, stavba by tak mohla začít do dvou let a zhruba v roce 2025 by mohl být komplex hotov.

Naopak na západ od frekventované tramvajové křižovatky směrem k Libeňskému mostu leží ladem rozlehlé městské pozemky. Ty čekají na změnu územního plánu, která zde umožní dotvořit ulice i nové objekty. Celou organizaci by přitom měla dostat na starost Pražská developerská společnost, kterou oficiálně založil magistrát teprve minulý týden.

„Slibuji si od toho, že městský developer vytvoří městskou strukturu a pozemky na základě dohodnutého klíče rozdělí podle budoucího využití. Následně by je například mohl částečně přenést na bytová družstva, vytvořit svoji vlastní výstavbu nebo část přenechat pro soukromý sektor,“ navrhuje náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu /TOP 09).

Než se tak však stane, chystá radnice osmé městské části v současnosti zarostlé prostranství vyčistit a dočasně oživit. Využít by chtěla i historický drážní domek, který plánuje dopravní podnik opravit a zčásti využít jako zázemí pro řidiče tramvají.

„Chceme v této části Palmovky vytvořit promenádu až k řece a v přízemí domku otevřít kulturní centrum s kavárnou,“ doplňuje zastupitel Petr Pelc (TOP 09/STAN), který je zároveň koordinátorem platformy PalmovkaTEĎ, kterou založila Praha 8 v souvislosti s plánovanou proměnou území.