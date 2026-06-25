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Opravené náměstí Jiřího z Poděbrad jako výheň, lidé kritizují nedostatek stínu

Juliana Hámová
  7:00
Náměstí Jiřího z Poděbrad. Za poslední tři roky prošla plocha rozsáhlou...

Náměstí Jiřího z Poděbrad. Za poslední tři roky prošla plocha rozsáhlou rekonstrukcí. | foto:  Juliana HámováMF DNES

Náměstí Jiřího z Poděbrad. Nově zrekonstruované hřiště na náměstí Jiřího z...
Náměstí Jiřího z Poděbrad. Terčem kritiky je také nerezová klouzačka. Prázdné...
Náměstí Jiřího z Poděbrad. Obyvatelé z okolí si však stěžují na nedostatek...
Součástí slavnostního otevření byl i speciální dort s motivy náměstí Jiřího z...
40 fotografií
Červnová vedra odhalila slabinu nově zrekonstruovaného náměstí Jiřího z Poděbrad na pražských Vinohradech. Prostranství se totiž v horku mění v nepříjemnou výheň, kde je jen málo stínu. Plocha před kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně se rozpaluje už dopoledne, nové lavičky tak zůstávají prázdné. Většina lidí náměstí jen rychle přejde. Radnice ale kritiku odmítá s tím, že nyní klima v místě zlepšují vodní prvky a nově vysazené stromy nabídnou stín, až se rozrostou.

„Teď je jedenáct, ale za dvě hodiny se tu budou dát smažit vajíčka. Schválně, příště si přinesu pánvičku,“ směje se jeden z kolemjdoucích. Hned ale dodává, že vtip není daleko od reality. „Je to hezké, ale kdo by tudy v takovém vedru chodil, natož seděl,“ dodává.

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Lidé náměstím většinou jen rychle procházejí a dlouho se na něm nezdržují. Nové lavičky před kostelem tak zůstávají prázdné – ne kvůli nedostatku návštěvníků, ale proto, že se na nich na přímém slunci téměř nedá sedět. Na první pohled je patrné, že v tropickém dni není pobyt na rozpáleném náměstí zrovna příjemný.

Radnice kritiku odmítá

„Moc taky nechápu, proč tu je tak málo stromů,“ říká slečna čekající před kostelem na kamarádku. Kritiku nedostatku zeleně však radnice odmítá. Podle ní bylo při obnově vysazeno 120 nových stromů a dalších 74 se podařilo zachovat. Celkem tak na náměstí nyní roste 194 stromů.

Nové výsadby mají díky propustným povrchům, speciálnímu substrátu s biouhlem i systému na zadržování dešťové vody dobré podmínky pro růst.

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„Jak ukázaly naše předchozí zkušenosti z revitalizace Tachovského náměstí, kde byly rovněž vysázeny platany, stačí pouhý rok, aby koruna stromů získala dvojnásobný objem oproti původnímu stavu a s každým dalším rokem se objem koruny stromů dále zvětšuje. Náměstí tak velmi brzy získá více zastíněných ploch,“ říká Petr Habáň, mluvčí Prahy 3.

Náměstí Jiřího z Poděbrad. Za poslední tři roky prošla plocha rozsáhlou rekonstrukcí.
Náměstí Jiřího z Poděbrad. Nově zrekonstruované hřiště na náměstí Jiřího z Poděbrad čelí kritice nejen kvůli zvolenému materiálu a umístění klouzačky. Klouzačka se nyní kvůli vlně veder rozpálila a nedá se používat.
Náměstí Jiřího z Poděbrad. Terčem kritiky je také nerezová klouzačka. Prázdné jsou nyní i mobilní lavičky Enzo umístěné před kostelem.
Náměstí Jiřího z Poděbrad. Obyvatelé z okolí si však stěžují na nedostatek stínu na náměstí i na dětském hřišti za kostelem.
40 fotografií

„Mně se tu docela líbí, ale není to vhodné pro starší lidi. Chybí tady stín. Člověk si nemá kam sednout, aby se neupekl,“ říká seniorka Helena, která bydlí kousek odtud. Stejnou zkušenost mají i další návštěvníci. Nové náměstí podle nich působí vzdušně a moderně, jenže právě v letních vedrech se ukazuje jeho slabina.

Na první pohled je to vidět i na nových červených lavičkách, které radnice umístila před kostel. „Jedná se o mobilní lavičky, které lze přemisťovat podle potřeby nebo podle zájmu návštěvníků,“ říká Habáň.

Podle vedení třetí městské části jde o oblíbený prvek známý například z Vídně, během poledního vedra ale zůstávají prázdné. Sedět na nich na přímém slunci totiž vydrží jen málokdo a míst, kam je přemístit do stínu, moc není.

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„Teoreticky bych si lavičku mohl odnést na úplně druhou stranu náměstí, ale když si chcete sednout na chvilku před kostel, je to vlastně neřešitelné,“ říká Tomáš, který nakonec najde stinné útočiště vzadu v pravé části náměstí.

Rozpálené není jen náměstí

Rozpálená ale není jen samotná plocha před kostelem. Vlevo za ním se nachází nově zrekonstruované dětské hřiště. Na nerezovou klouzačku se ale v poledním vedru nikdo neodváží, a to přesto, že je hřiště plné dětí i rodičů. Pere do ní totiž přímé slunce.

Klouzačka je na dotek horká a skupinky návštěvníků hřiště se tak tísní pod plachtou. Tu nad pískoviště s vodními prvky nechala umístit radnice, aby zajistila návštěvníkům alespoň trochu stínu.

Praha 3 kritiku rozpálené klouzačky odmítá. Podle Habáně je vyrobena ze speciální nerezové oceli, která sluneční paprsky odráží, takže by se neměla přehřívat ani během tropických dnů a další změny a úpravy radnice neplánuje. „Současné zastínění hřiště je součástí architektonického návrhu a považujeme ho za dostatečné,“ říká Habáň.

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Rodiče dětí mají ale jiný názor. „Zrovna odtamtud jdeme, ta klouzačka je prostě horká, to ať mi nikdo netvrdí, že ne,“ říká jedna z maminek. „Hřiště je pěkné, vodní prvky jsou super. Ale když je horko, všichni se mačkají pod tou celtou. Jakmile přijde víc rodin najednou, prostě se tam nevejdeme,“ popisuje maminka dvou dětí. Další rodiče říkají, že na hřiště chodí hlavně ráno nebo až večer. Přes poledne je podle nich pobyt na otevřeném prostranství příliš náročný, a to i přesto, že je hřiště plné vodních prvků.

Podle radnice pomáhají návštěvníkům zvládnout horké dny tři pítka s pitnou vodou, pět mlžítek, deset vodních prvků v trávnících a opravená fontána. Právě tyto prvky mají podle vedení Prahy 3 vytvořit příjemnější mikroklima, než se nově vysazené stromy rozrostou.

Skutečný test nové podoby Jiřího z Poděbrad tak nepřichází při slavnostním otevření ani na vizualizacích architektů, ale právě během prvních letních vln veder. „Tohle je ještě v pohodě. Ale až bude o víkendu skoro čtyřicet stupňů, to jsem zvědavá, kdo tu vydrží sedět,“ dodává za seniory Helena.

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