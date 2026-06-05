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Zrekonstruovaný Jiřák se po letech otevře veřejnosti. Spory budí náklady i dlažba

David Chuchma
  15:25
Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze 3 se po více než dvou a půl letech oprav znovu otevře veřejnosti. Radnice slibuje více stromů, vodní prvky i lepší hospodaření s dešťovou vodou. Na sociálních sítích se však objevuje kritika vysokých nákladů i obavy z přehřívání nové dlažby.

Slavnostní otevření zrekonstruovaného prostoru se uskuteční 17. června v poledne, oznámil ve videu za zvuku znělky z Pevnosti Boyard starosta Prahy 3 Michal Vronský.

Zatímco radnice vyzdvihuje více zeleně, hospodaření s dešťovou vodou a nové technologie, část veřejnosti kritizuje vysoké náklady na obnovu i podobu nové dlažby.

Průběh rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad.
Průběh rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad.
Průběh rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad.
Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze je podle starosty Michala Vronského těsně před dokončením. Slavnostní otevření zrekonstruovaného prostoru je naplánováno na 17. června.
Průběh rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad.
37 fotografií

„Lidé se mohou těšit na vystoupení kapel a hudebních souborů z Prahy 3. Hned ráno se také znovu spustí kašna u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně,“ uvedl Vronský.

Na náměstí bude o zhruba 120 stromů více než před rekonstrukcí. Nová dlažba a podloží mají zároveň lépe vsakovat dešťovou vodu, aby se na ploše netvořily louže.

Rekonstrukce však vyvolává i kritické reakce. Na sociálních sítích lidé nejčastěji zpochybňují cenu projektu, která podle údajů magistrátu dosáhla 570 milionů korun včetně DPH. Objevují se také obavy, že rozsáhlé dlážděné plochy budou během letních měsíců přehřívat okolí. Už před časem lidé kritizovali i nově otevřené dětské hřiště za kostelem.

Podle radnice však srovnání s jinými projekty vychází příznivěji. Městská část na sociálních sítích uvedla, že vzhledem k rozloze tří hektarů vychází cena za metr čtvereční přibližně na polovinu nákladů revitalizace spodní části Václavského náměstí.

Náklady zvýšily práce nad metrem

Vronský upozornil, že investorem rekonstrukce bylo Hlavní město Praha a významnou část nákladů ovlivnily okolnosti, které se objevily během stavby.

„Do výsledné částky se výrazně promítla inflace posledních let. Zásadně ji ovlivnily i zásahy do konstrukcí metra pod náměstím. Vznikla například speciální betonová deska, která chrání starý ventilační kanál metra a umožní i vjezd těžkých vozidel integrovaného záchranného systému,“ vysvětlil na dotaz iDNES.cz

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Právě práce související s podzemní infrastrukturou patřily podle městské části k nejsložitějším. Stavbaři se navíc potýkali s neúplnou dokumentací k metru z 80. let minulého století.

Vronský odmítá i výtky směřující k nové dlažbě. „Byla využita dlažba z přírodního kamene – žulových masivních desek domácí provenience o tloušťce 16 centimetrů, kladených do propustného podloží. Světlá barevnost je volena tak, aby se co nejméně zahřívala,“ uvedl.

Jsou podle vás náklady 570 milionů korun na rekonstrukci Jiřáku přiměřené?

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Součástí obnovy je také systém hospodaření s dešťovou vodou. Pod náměstím vznikly retenční nádrže, které budou zachytávat srážky ze střechy kostela i zpevněných ploch. Zachycená voda má následně sloužit k zavlažování stromů a travnatých ploch.

Na náměstí se vrátí také kašna Sjednocená Evropa od sochaře Petra Šedivého. Doplní ji pítka, mlžítka a mělké vodní prvky určené k ochlazování prostoru během horkých dnů.

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Otevření bude dříve, než se čekalo

Původně se počítalo s dokončením projektu až na podzim letošního roku. Podle městské části se však podařilo práce ukončit přibližně o tři měsíce dříve.

„Kritika zaznívá u takto velkých projektů vždycky, ale jak se blíží dokončení rekonstrukce a postupně mizí bariéry, vnímám od lidí spíše výrazně pozitivní odezvu na novou podobu náměstí,“ dodal Vronský.

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Obnova náměstí zároveň připomíná 130 let od jeho založení. „Jiřák“ vznikl v roce 1896 a patří mezi nejvýznamnější veřejná prostranství na pražských Vinohradech.

5. června 2026
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