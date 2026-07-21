Zrekonstruovaný Jiřák pohledem z dronu. Dominuje kostel, dlažba i červené lavičky

Za fotografiemi z výšky stojí autor, který na sociálních sítích vystupuje jako pan Bloumal a s jehož svolením redakce iDNES.cz snímky získala.
„Bylo to foceno z dronu, zhruba ze 120 metrů v poslední červnový den v rámci debaty o Jiřáku, jak velká plocha je vlastně vydlážděná,“ sdělil zdroj, který redakci fotografie zprostředkoval.
„...Přišlo nám to jako fajn způsob, jak se na ten prostor podívat z nadhledu, o kterém jsme měsíce vedli debaty, či se denně řeší...,“ dodal.
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Zrekonstruované náměstí se po více než dvou letech opět otevřelo teprve před časem. Dávno předtím to revitalizace schytávala za nedostatek stromů, rozsáhlou dlažbu, poté se přidala také kritika instalovaných červených laviček a lehátek ve vídeňském stylu.
Slabinu náměstí odhalila nedávná vedra. Prostranství se totiž měnilo v nepříjemnou výheň s minimem stínu.
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Jedno z nejvýznamnějších veřejných míst v Praze prošlo rozsáhlou revitalizací za více než 470 milionů korun bez DPH. Přibylo 120 stromů, nové vodní prvky, pobytové trávníky i modernizované zázemí pro trhy a kulturní akce.
Nová podoba náměstí má podle vedení městské části reagovat nejen na potřeby místních obyvatel, ale také na klimatické změny.
„Celé náměstí je navrženo tak, aby obstálo v podmínkách klimatické změny. Zatímco dříve se zeleň zalévala vodou z vodovodního řadu, nyní se dešťová voda zachytává do podzemních nádrží a využívá se k údržbě. Voda, která na náměstí spadne, neodtéká do kanalizace, ale vsakuje se do podloží,“ řekl před časem starosta Prahy 3 Michal Vronský.
Součástí takzvané modrozelené infrastruktury jsou retenční a akumulační nádrže, propustné povrchy i speciálně upravené plochy pro výsadbu stromů. Celkem se na náměstí nyní nachází 194 stromů, z toho 120 nově vysazených.
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17. června 2026