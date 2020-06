Vedení Prahy musí do karantény, náměstek primátora Hlubuček má covid-19

Hlubuček se v pondělí účastnil několikahodinového jednání městské rady. „Všichni, kteří se zúčastnili rady, teď musí do karantény, takže celé vedení města. To by se nestalo, kdyby rady probíhaly online, jak jsem navrhoval. Bohužel byli koaliční partneři proti,“ uvedl v noci na středu primátor.

Zdeněk Hřib @ZdenekHrib Kolega náměstek @p_hlubucek je nakažen nemocí covid-19. Přeji mu brzké uzdravení. Všichni, kteří se zúčastnili rady, teď musí do karantény, takže celé vedení města. To by se nestalo, kdyby rady probíhaly online, jak jsem navrhoval. Bohužel byli koaliční partneři proti. oblíbit odpovědět

Magistrát nyní s dalšími kroky čeká na rozhodnutí hygieniků. Podle Hřiba se prověřuje i možnost, že by se čtvrteční jednání zastupitelstvo odehrálo online. „Je to však podstatně složitější než online jednání rady. Je tam navíc jmenovitě hlasování, přenos videa pro veřejnost, možná vystoupení občanů a další specifika,“ podotkl pražský primátor.

Hlubuček si v pondělí večer naměřil zvýšenou teplotu 37,8 stupně, následně vyhledal lékaře a šel na testy, které potvrdily, že má onemocnění covid-19. Nyní je izolován a na pozorování. Přitom přes den se cítil dobře.

„Krajská hygienická stanice má protokol, který musí být následován. Budu izolován, pozorován a testován tak dlouho, jak to bude situace vyžadovat. Zároveň budou kontaktováni všichni, se kterými jsem přišel do styku,“ napsal Hlubuček s tím, že funkci náměstka bude vykonávat formou home office. „Pokud mi to zdravotní stav dovolí,“ dodal.

Petr Hlubuček @p_hlubucek 2/3 Co bude následovat? Krajská hygienická stanice má protokol, který musí být následován. Budu izolován, pozorován a testován tak dlouho, jak to bude situace vyžadovat. Zároveň budou kontaktováni všichni, se kterými jsem přišel do styku. oblíbit odpovědět

Hlubuček je náměstkem primátora pro životní prostředí. Deset let je starostou městské části Praha Lysolaje. Svou funkci plánuje vykonávat z domova formou home office, pokud mu to zdravotní stav dovolí. „Informace o pozitivním testu je pro mě nová, nezbývá než řešit co přijde den za dnem. Budu veřejnost informovat,“ dodal.

Během pandemie bylo na pražském magistrátu nakaženo několik úředníků. Od poloviny března byl na čas kvůli koronaviru uzavřen odbor evidence majetku. Nákaza se na odboru prokázala u dvou zaměstnanců a asi padesátka lidí byla v karanténě. Kromě odboru evidence majetku se nákaza objevila také na odboru územního rozvoje.

V Praze bylo od začátku března do úterý zjištěno 2 231 případů koronaviru. Podle údajů pražské hygienické stanice od pondělí přibylo devět nových případů. Praha je nemocí covid-19 v Česku nejvíce zasažená. Na 100 tisíc obyvatel připadá v hlavním městě více než 176 nakažených, uvádí ministerstvo zdravotnictví. Z nemoci covid-19 se dosud v metropoli vyléčilo 1 449 lidí, s nákazou zemřelo 92 lidí. V celém Česku bylo od začátku epidemie potvrzeno 10 095 případů.