Nakažený náměstek „poslal“ vedení Prahy do karantény, zastupitelstvo nebude

Zastupitelstvo se ve čtvrtek neuskuteční z právních důvodů. „Bohužel není možné zajistit, aby se sešel dostatek zastupitelů, kteří by fyzicky v sále mohli odhlasovat změnu jednacího řádu pro online jednání zastupitelstva,“ upřesnil primátor Hřib.

Kromě radních v karanténě berou ohled i na ty starší ze zbývajících, kteří jsou více ohroženi. „Zastupitelstvo bude svoláno na nejbližší možný termín, o konkrétním čase se bude jednat v následujících dnech,“ uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Hlubuček se v pondělí účastnil několikahodinového jednání městské rady. „Všichni, kteří se zúčastnili rady, teď musí do karantény, takže celé vedení města. To by se nestalo, kdyby rady probíhaly online, jak jsem navrhoval. Bohužel byli koaliční partneři proti,“ uvedl v noci na středu primátor.

A rozpoutal tím politickou přestřelku. Ozval se totiž šéf Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil s tím, že toto vyjádření je malicherné a zbytečné. „ Navrhovali jsme, aby městská rada začala zasedat v době uvolňování vládních opatření fyzicky. A to z důvodu, že je zde celá řada palčivých témat, které je nutno podrobně prodiskutovat. A toto není možné učinit při distančním jednání rady,“ vzkázal Pospíšil.

Opoziční zastupitelka Alexandra Udženija se pak dokonce nechala slyšet, že se Hlubuček choval nezodpovědně a měl zůstat doma, pokud mu už v pondělí nebylo dobře.

Sám Hlubuček uvedl, že se ale choval přesně podle pokynů hygieny, nemoc netrousil, jak mu vyčítají některá média a útoky od koaličních partnerů označil za nešťastné.

Ráno Hřib pro Radiožurnál doplnil, že se problém týká zhruba tří desítek lidí. „Nevím, jestli měli všichni roušky. Jsou tam i místa, kde se určitě daly dodržet dvoumetrové rozestupy. Ale pražská hygienická stanice je přísná, šest hodin je výrazný kontakt,“ konstatoval primátor s tím, že jednání trvalo rekordně dlouho, protože se blíží prázdninová pauza.

Mluvčí magistrátu Vít Hoffman dopoledne potvrdil, že by se preventivní karanténa měla týkat 30 až 40 lidí, kteří se účastnili jednání rady.

Magistrát také nechal vydezinfikovat prostory své hlavní budovy na Mariánském náměstí. „Je objednána dezinfekce na dnešních 18 hodin, a to jednacího sálu městské rady, přilehlých místností a samozřejmě kanceláří pana náměstka Hlubučka,“ řekl Hofman.

Středeční zasedání zastupitelů městské části Praha 8 se kvůli možnému šíření koronaviru nekonalo.

„Je to z důvodu blízkého kontaktu dosud neurčeného počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 8 se členy Rady Hl. m. Prahy, kteří jsou zasaženi či mohou být potenciálně zasaženi onemocněním covid-19,“ uvedl mluvčí radnice Martin Šalek.

Na testy poslali své zaměstnance pražští hasiči. Týká se to těch, kteří přišli v minulém týdnu do kontaktu s Hlubučkem při jeho cestě po některých stanicích dobrovolných hasičů.

„Sedm osob bylo posláno na testy okamžitě. Následně bylo provedeno trasování a zjišťujeme další potenciální nakažené. Nyní se záležitost týká celkem do desítky osob,“ řekla mluvčí pražských hasičů Kateřina Suchánská.



Hlubuček si v pondělí večer naměřil zvýšenou teplotu 37,8 stupně, následně vyhledal lékaře a šel na testy, které potvrdily, že má onemocnění covid-19. Nyní je izolován a na pozorování. Přitom přes den se cítil dobře.

„Krajská hygienická stanice má protokol, který musí být následován. Budu izolován, pozorován a testován tak dlouho, jak to bude situace vyžadovat. Zároveň budou kontaktováni všichni, se kterými jsem přišel do styku,“ napsal Hlubuček s tím, že funkci náměstka bude vykonávat formou home office. „Pokud mi to zdravotní stav dovolí,“ dodal.

Server Seznam Zprávy zmapoval, že Hlubuček se v uplynulých dnech pohyboval třeba i na Želivce, nebo na Sněžce. Právě tam byl i se zastupitelem za STAN na Praze 4 Lukášem Zíchou a jeho přítelem, který byl na covid-19 pozitivně testován.

„Volala mi kvůli tomu hygiena. Já jdu okamžitě do karantény,“ řekl pro Seznam Zprávy Zicha. Zda se jeho přítel mohl nakazit tam, komentoval Zicha slovy: „Je to možné.“

Na Sněžce byl pak s Hlubučkem i senátor Petr Holeček. Pro Seznam Zprávy řekl, že s Hlubučkem jel dvě hodiny domů, ale že se cítí dobře. „Nelenil jsem a nechal jsem se otestovat. Výsledky bych měl mít zítra,“ doplnil Holeček.

Hlubuček je náměstkem primátora pro životní prostředí. Deset let je starostou městské části Praha Lysolaje. Svou funkci plánuje vykonávat z domova formou home office, pokud mu to zdravotní stav dovolí. „Informace o pozitivním testu je pro mě nová, nezbývá než řešit co přijde den za dnem. Budu veřejnost informovat,“ dodal.

Během pandemie bylo na pražském magistrátu nakaženo několik úředníků. Od poloviny března byl na čas kvůli koronaviru uzavřen odbor evidence majetku. Nákaza se na odboru prokázala u dvou zaměstnanců a asi padesátka lidí byla v karanténě. Kromě odboru evidence majetku se nákaza objevila také na odboru územního rozvoje.

V Praze bylo od začátku března do úterý zjištěno 2 231 případů koronaviru. Podle údajů pražské hygienické stanice od pondělí přibylo devět nových případů. Praha je nemocí covid-19 v Česku nejvíce zasažená. Na 100 tisíc obyvatel připadá v hlavním městě více než 176 nakažených, uvádí ministerstvo zdravotnictví. Z nemoci covid-19 se dosud v metropoli vyléčilo 1 449 lidí, s nákazou zemřelo 92 lidí. V celém Česku bylo od začátku epidemie potvrzeno 10 095 případů.