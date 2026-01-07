Čekají se výrazné komplikace. Oprava vytížené Kbelské potrvá od dubna do léta

  15:02
V Praze začne v dubnu rekonstrukce vytížené Kbelské ulice spojená se zúžením, kvůli kterému se dají předpokládat výrazné dopravní komplikace. Uvedl to nový náměstek pražského primátora a radní pro dopravu Jaromír Beránek (Piráti). Další velkou rekonstrukcí podle něj letos bude také pokračování oprav v Plzeňské ulici.
foto: MHMP

Kbelská podle dřívějších vyjádření zástupců městské firmy Technická správa komunikací (TSK) opravu nutně potřebuje. Silnice je součástí takzvaného průmyslového polookruhu, který nahrazuje nedokončený Pražský okruh, a intenzivně ji využívají kamiony.

Práce se budou týkat skoro tří kilometrů silnice od Cínovecké po nájezd na Novopackou a přinesou zúžení ze dvou na jeden pruh v každém směru, které podle náměstka potrvá zhruba tři měsíce. Opravy by podle něj měly skončit do prázdnin, protože Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) připravuje na léto práce na úseku vnějšího okruhu mezi Běchovicemi a Satalicemi a omezení by se neměla překrývat.

Generální oprava Kbelské, zavřené stanice metra. Prahu letos čekají náročné opravy

Jelikož Kbelská nemá alternativu, jsou podle Beránka dopravní komplikace nevyhnutelné. „I na vjezdech do České republiky budeme ve spolupráci s dalšími kraji a policií řidiče zejména nákladní dopravy varovat před tím, že v Praze mohou nabrat i několikahodinová zdržení, pokud pojedou touto lokalitou,“ uvedl náměstek.

Další velkou rekonstrukcí bude pokračování loni zahájených prací v Plzeňské, které se letos dotknou úseku mezi ulicemi U Paliárky a Podbělohorská. Podle dřívějších vyjádření by omezení mohla být menší než loni, kdy byla v létě ulice na měsíc a půl v daném úseku úplně uzavřena.

Hrozí kolaps dopravy, varuje Praha 5 a odmítá uzavírku části Plzeňské ulice

„Budeme s Prahou 5 intenzivně hledat nějaký kompromis k rozfázování stavby. My bychom rádi, kdyby se to podařilo celé dokončit z hlediska provozních omezení v letošním roce a příští rok už dodělat maximálně nějaké dokončovací práce,“ řekl k tomu Beránek.

Vedení metropole loni na podzim čelilo kritice kvůli kolonám na silnicích. Beránkův předchůdce Zdeněk Hřib (Piráti) tehdy uvedl, že je to běžný jev prakticky každý rok v listopadu, kdy se zhorší počasí. Beránek nyní k plynulosti dopravy řekl, že TSK pracuje například na využití umělé inteligence pro řízení semaforů.

„Má to nějaké první výstupy, ale je tam poměrně složité schvalování dopravní policie,“ uvedl. Dodal, že ve spolupráci s dopravní policií jsou v přípravě také změny regulace na vjezdu do Blanky.

Ignorují zákaz, jezdí za tramvají. Řidiči si z uzavírky Plzeňské těžkou hlavu nedělají

V souvislosti s připravovaným autobusem MHD, který bude jezdit Blankou z Kobylis do Dejvic, město podle Beránka také plánuje úpravu napojení z ulice V Holešovičkách do Nové Povltavské. Vozy sjíždějící z ulice V Holešovičkách by nově měly do Nové Povltavské najíždět v jednom dedikovaném pruhu, aniž by musely dávat přednost projíždějícím autům, což by podle náměstka mělo zvýšit plynulost dopravy.

7. ledna 2026  15:04

Vizualizace - pohled od Kolbenovy na jih

7. ledna 2026  15:02

