Pirátský náměstek navrhne prázdninové uzavření částí Prahy pro automobily

Náměstek pražského primátora Jaromír Beránek (Piráti) navrhne radě města dopravní opatření, které by o letošních letních prázdninách zakázalo průjezd automobilů přes Malostranské náměstí na levé a část Smetanova nábřeží na pravé straně Vltavy. Náměstek to v úterý řekl na jednání zastupitelstva Prahy 1.
Piráti dříve prosazovali zpoplatnění vjezdu do obdobných oblastí, to podle náměstka zamítlo ministerstvo vnitra.

Zákaz by se podle náměstka týkal dvou oblastí. Na Malostranském náměstí by byl po příjezdu z jihu přikázaný směr doleva a při příjezdu z Valdštejnské ulice by řidiče čekalo odklonění do Letenské.

Na Smetanově nábřeží by auta ve směru od Novotného lávky musela zahnout na Anenské náměstí a z druhé strany by byla doprava vedena přes Valentinskou a zpátky k tramvajové zastávce Staroměstská.

„V tom nejexponovanějším, nejcitlivějším a historicky dlouhodobě sledovaném úseku přes Křižovnické náměstí by došlo ke kompletnímu vyloučení automobilové dopravy, samozřejmě s výjimkou MHD a vozidel s právem přednosti v jízdě, ať už se jedná o integrovaný záchranný systém či další vozidla,“ řekl Beránek. Zákaz by podle něj v obou oblastech platil mezi 6:00 a 22:00.

Náměstek dodal, že magistrátní dopravní odbor nyní k návrhu připravuje materiál, který plánuje předložit radě. Opatření by bylo zkušební a následovalo by jeho vyhodnocení.

Beránek již předběžně představil návrh koaličním partnerům na magistrátu, reakce byly podle něj stejně jako v minulosti u podobných plánů rozporuplné. Dříve byli proti omezení automobilů především zástupci SPOLU.

V části centra Prahy začíná platit noční zákaz vjezdu, postihne i taxikáře

„Chceme zejména přispět ke zvýšení plynulosti tramvajového provozu a učinit město příjemnějším pobytovým prostorem primárně pro Pražany,“ řekl dále náměstek.

Jeho předchůdce ve funkci ve vedení metropole Zdeněk Hřib (Piráti) dříve připravoval opatření, které by vjezd na Smetanovo nábřeží a Malou Stranu pro nerezidenty zpoplatnilo. Podle Beránka nicméně tento plán odmítlo ministerstvo vnitra.

Pražský Dvorecký most se otevřel. Ať bezpečně slouží sto let, přeje si Svoboda

Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

Ranní provoz na nově otevřeném Dvoreckém mostě (20. dubna 2026)

První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...

Pražský Dvorecký most se otevřel. Ať bezpečně slouží sto let, přeje si Svoboda

V Praze se otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku...

V Praze se dnes před polednem slavnostně otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku Vltavu. Nové přemostění Praze rozhodně pomůže, shodují se představitelé města i městských...

Na Žižkově hořela ubytovna, část střechy se propadla. Evakuovalo se přes 40 lidí

Hasiči bojují s požárem ubytovny na pražském Žižkově. (14. dubna 2026)

V Praze na Žižkově v úterý odpoledne hořela ubytovna. Hasiči vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu a evakuovali přes 40 lidí, některé s pomocí žebříků a výškové techniky. Jedna žena se...

Řidička seniorka prorazila autem výlohu luxusního obchodu v Praze

Osobní auto narazilo v Pařížské ulici do výlohy obchodu (17. dubna 2026)

V Pařížské ulici v centru Prahy zasahovali policisté u nehody osobního auta, které prorazilo výlohu jednoho z obchodů. Událost se obešla bez zranění.

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Ze excesy prospěšné práce. Slavia údajně potrestala Chorého s Bořilem

Rozlícený slávistický kapitán Jan Bořil inkasuje červenou kartu v závěru utkání...

Vedení fotbalistů Slavie podle médií potrestalo Tomáše Chorého s Janem Bořilem za jejich vyloučení v nedávných ligových zápasech. Server infotbal.cz jako první přišel s informací, že oba...

21. dubna 2026  21:26

Písečtí Sršni bodli po půli, v předkole play off využili i dvoutisícovou podporu

Josef Svoboda z Písku v utkání předkola s USK Praha

Písečtí basketbalisté porazili v úvodním utkání předkola play off USK Praha 78:65, ač první půli nezvládli. Hraje se na dvě výhry, Sršni tak mohou stvrdit postup ve čtvrtek na Folimance.

21. dubna 2026  19:42

Jablonec - Ml. Boleslav 1:0, domácí jsou prvním finalistou MOL Cupu. Rozhodl Jawo

Lamin Jawo, jediný úspěšný střelec v semifinále, slaví postup Jablonce do...

Domácí fotbalový pohár MOL Cup už zná prvního účastníka letošního finále. Po úterní výhře si 20. května o celkový triumf zahrají hráči Jablonce, kteří na domácím hřišti svalili bezzubou Mladou...

21. dubna 2026  16:45,  aktualizováno  19:15

Do extraligy míří lotyšský reprezentant. Boleslav podepsala útočníka Gavarse

Felikss Gavars proniká do útočného pásma přes Jiřího Ticháčka v zápase na MS do...

Hokejisty extraligové Mladé Boleslavi posílí lotyšský reprezentační útočník Felikss Gavars. Třiadvacetiletý účastník mistrovství světa v roce 2024 se s Bruslaři připravoval již loni v létě, následně...

21. dubna 2026  18:54

Senior hrozil bombou na ministerstvu, před příjezdem zásahovky se nechtěl vzdát

ilustrační snímek

Neznámý muž telefonicky vyhrožoval uložením výbušniny do objektu ministerstva vnitra. Policisté ho během zhruba 40 minut lokalizovali a okamžitě vyrazili k jeho bydlišti, kde zahájili vyjednávání....

21. dubna 2026  18:29

Z hospody si odnesl peníze i tablet. Policie pátrá po zloději

Policie hledá podezřelého muže, vyloupil restauraci v Praze 6 (22. března 2026)

Policie pátrá po muži, který se před měsícem vloupal do restaurace v Praze 6 a způsobil škodu zhruba 25 tisíc korun. Přestože zveřejněný snímek není zcela kvalitní, policisté doufají, že by mohl...

21. dubna 2026  16:46

Žovinec o Kladnu: Snažil jsem se o extraligu, nevyšlo to. A Piráti? Půjdou nahoru

Za pukem spěchá Marek Ďaloga, pronásleduje ho Dušan Žovinec z Kladna.

V nabitém kádru Rytířů letos odehrál formou střídavých startů 20 zápasů a dal šest gólů, přesto se hokejový obránce Dušan Žovinec stálého angažmá v Kladně ani v jiném extraligovém týmu nedočkal....

21. dubna 2026  16:20

Zamčená seniorka v podpáleném bytě? Mladý soused vinu odmítá, na sirce našli jeho DNA

Obžalovaný Filip Votýpka u Městského soudu v Praze (21. dubna 2026)

Třiadvacetiletý Filip Votýpka v úterý u pražského městského soudu odmítl obžalobu, podle níž se loni pokusil upálit sedmaosmdesátiletou sousedku v jejím bytě. Připustil, že u ženy v noci byl, tvrdí...

21. dubna 2026  15:35

Vyrobeným kopím pobodal rapery. Nutná obrana, hájí se. Soud řízení odročil

Obvodní soud pro Prahu 7 zahájil hlavní líčení s obžalovaným Jiřím Jarošem ve...

Obvodní soud pro Prahu 7 začal projednávat případ Jiřího Jaroše, který loni na jaře pobodal podomácku vyrobeným kopím rapera Money Slima a dalšího rapera z pražské scény. Incident se odehrál v...

21. dubna 2026,  aktualizováno  15:23

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

V Mirakulu roste dřevěná horská dráha. Má posunout možnosti zábavních parků v ČR

Tak má vypadat budoucí dřevěná horská dráha v Mirakulu. Vozíky po ní pojedou...

V zábavním parku Mirakulum na Nymbursku roste unikátní atrakce. První dřevěná horská dráha svého druhu v České republice. Už nabírá konkrétní podobu a její výstavba patří k technicky nejnáročnějším...

21. dubna 2026  14:42

Postřelenému muži dupal na hlavu. Nejsem agresivní, tvrdil obžalovaný soudu

Městský soud v Praze řeší případ loňské střelby v garážích v Libni (21. dubna...

Za loňským postřelením muže v garážích v pražské Libni stálo vyřizování účtů. Soudu to v úterý řekl obžalovaný Martin Dorel Fitan, který při útoku asistoval střelci. Tím byl podle Fitana jeho známý...

21. dubna 2026  14:03

