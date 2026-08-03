Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Na Příbramsku hoří les. Hasičům pomáhají zkrotit oheň i dva vrtulníky

Autor: ,
  14:34

Nalžovice – požár lesního porostu v těžko přístupném terénu. (3. srpna 2026) | foto: HZS Středočeského kraje

Poblíž obce Nalžovice na Příbramsku hoří od pondělního dopoledne les. Podle prvotních informací hasičů pohltil oheň plochu přibližně o velikosti 4,5 hektaru. Plameny dostávají s hasiči pod kontrolu také dva vrtulníky.

K požáru u Nalžovic hasiči vyjeli po 11:30. Požár zasáhl plochu zhruba 150krát 300 metrů. Údaj budou hasiči podle mluvčího krajských hasičů Dominika Pěničky pravděpodobně ještě upřesňovat.

Hasiči kvůli tomu vyhlásili druhý poplachový stupeň ze čtyř možných. Do hašení jsou vedle několika hasičských jednotek zapojené i dva vrtulníky, uvedl mluvčí.

Lesní požáry na Českolipsku podle policie založil jeden muž, žháře hned dopadli

Na místě zasahuje pozemní technika a dva vrtulníky. „Hasí pomocí bambi vaků. Místo požáru bude monitorovat i dron,“ dodal Pěnička.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Při nehodě v Libni zemřel člověk, motorkáři život zachránil policista

Dopravní nehoda tramvaje, motocyklu a auta v Zenklově ulici v pražské Libni....

Při dopravní nehodě v Zenklově ulici v pražské Libni zemřel jeden člověk. Na místě se srazily motocykl, osobní automobil a tramvaj, která po nehodě vykolejila. Provoz v ulici byl obnoven kolem 8....

Klimatizace nejde. Řidiči tramvají řekli dost, po nadávkách od lidí vylepují cedule

Premium
Řidiči některých pražských tramvají informují cestující, že jim nefunguje...

V tramvaji číslo 9 je šestatřicet stupňů a potící se cestující buší na řidiče, ať laskavě zapne klimatizaci. To byla do poloviny tohoto týdne pravidelná scéna v některých pražských soupravách. Jak...

Po pádu Rovnováhy zbourá Praha také Hroší lázně u Barrandovského mostu

Zchátralé okolí Barrandovského mostu. (23. července 2026)

Praha nechá zbourat dvě betonové plastiky u Barrandovského mostu známé jako Hroší lázně. Technická správa komunikací (TSK) předtím zpracuje projektovou dokumentaci pro případnou budoucí repliku....

Dva mladíci vybírali „výpalné“ v autobuse na Černém Mostě. Hledají se svědci

Dvojice oloupila mladíka v autobuse. Policie hledá svědky

Kriminalisté z Prahy zadrželi dva mladé muže, kteří podle vyšetřovatelů v autobusu MHD oloupili cestujícího. K přepadení došlo minulý týden v autobusu linky 181, policie nyní žádá o pomoc svědky...

Výhled na Vltavu i modrý ostrůvek. Tak vypadá rekonstrukce bytu z 30. let

Rekonstrukce bytu ze třicátých let v Praze propojuje historické kvality s...

Rekonstrukce bytu ze třicátých let v Praze propojuje historické kvality s potřebami rodiny. Otevřenému prostoru s výhledem na Vltavu dominují očištěné betonové průvlaky, dubová dýha, tmavomodrý...

Dítě se na hlavním nádraží překlopilo z kočárku a spadlo do kolejiště

Provoz části linky metra C omezil střet soupravy s mužem. (20. ledna 2026)

Na hlavním nádraží v Praze spadl kočárek i s dítětem do kolejiště. Nehoda se stala krátce před polednem. Lidé na nástupišti pohotově zareagovali i dítě vytáhli. To nakonec vyvázlo s tržnou ránou na...

3. srpna 2026  13:09,  aktualizováno  13:30

Za zvýšených bezpečnostních opatření začíná festival Prague Pride

Prahou prošel duhový průchod v rámci festivalu Prague Pride. Účastnily se ho...

Šestnáctý ročník festivalu hrdosti leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí (LGBT+) Prague Pride začíná v pondělí na pražském Střeleckém ostrově. Vyvrcholením týdenní akce bude duhový průvod, který projde...

3. srpna 2026,  aktualizováno  12:24

Strážník hrdina. Na dovolené se vrhl do vln pro topícího se chlapce, sám se zranil

Strážnický souboj s mořskými živly

Heslu pomáhat a chránit dostál strážník pražské městské policie. Spolu s partnerkou si na dovolené v Polsku všimli z pláže dvou lidí, kteří měli značné problémy zvládnout vlny rozbouřeného moře....

3. srpna 2026  12:10

Historické skvosty i mercedesy. Sanitky mají azyl pod mostem, čekají na nový život

Desítky vyřazených sanitek v pražských Holešovičkách. (jaro 2026)

Pohled na desítky žlutých sanitek se zaprášenými majáky u mostu Barikádníků v Holešovicích zaujal nejednoho kolemjdoucího. Nejde však o konečnou stanici, ale o dočasný azyl pro techniku, která má v...

3. srpna 2026  11:05

Na zastávkách přibyly „minuty“. Lidé řeší, proč šipky nejsou zarovnané

Premium
Elektronické panely na tramvajové zastávce Masarykovo nádraží (30. července...

Informační led tabule na tramvajových zastávkách v Praze doznaly mírných úprav. K časovému údaji, za jak dlouho spoj přijede, přibyla zkratka „min“ jako minuty. Lidé ale hojně řeší upravené směrové...

3. srpna 2026

Veselý: Vidím světlo na konci tunelu. Pilař byl nebezpečný. Trávník? V Uhříněvsi lepší

Trenér Jaroslav Veselý z Bohemians během zápasu s Teplicemi

Po nevydařeném prvním kole v Teplicích příliš veselý nebyl a žádal posily. Tentokrát byl přece jen o poznání optimističtější. „Vidím určité světlo na konci tunelu a věřím, že jsme na dobré cestě k...

3. srpna 2026  7:53

Povodně 2002 smetly Prahu. Symbolem tragických záplav je metro a zoo

Praha, Trója - záplavy. Letecký snímek během povodní. 14. srpna 2002.

Povodně v roce 2002 patřily k nejničivějším přírodním katastrofám v Česku. Padlo jim za oběť 17 lidí, v Evropě více než 200. Zasáhly jižní a západní Čechy a pak se šířily dál. Záplavy ničily i Prahu,...

3. srpna 2026  6:48

Bohemians - Hradec 0:0, diváci gól neviděli, hosté v sezoně prvně nevyhráli

Sestřih zápasu
Momentka z utkání Bohemians - Hradec Králové

Vyrovnané utkání v Ďolíčku nabídlo velké šance na obou stranách, vítěze však nepřineslo. Fotbalisté Bohemians Praha byli v prvním poločase duelu 2. kola nejvyšší soutěže aktivnější, po změně stran se...

2. srpna 2026  19:24,  aktualizováno  19:31

Manévry na Vinohradech. Psychicky nemocný muž zaměstnal desítky policistů

Zásah jednotek IZS na pražských Vinohradech. (2. srpna 2026)

Velké množství policistů vzbudilo pozornost v Čáslavské ulici na Vinohradech. Podle mluvčího Richarda Hrdiny se na místě muž trpící psychickou poruchou zabarikádoval v bytě a odmítal otevřít. Na...

2. srpna 2026  18:09

Olomouc - Ml. Boleslav 2:2, domácí mají první bod, z přímého kopu ho vystřelil Sejk

Sestřih zápasu
Olomoucký Václav Sejk se raduje z gólu proti Mladé Boleslavi.

Olomoučtí fotbalisté slaví první bod v nové sezoně, ve druhém kole Chance Ligy remizovali s Mladou Boleslaví 2:2. Hosté dvakrát vedli, nejprve v první půli zásluhou Johna, na jehož trefu zareagoval...

2. srpna 2026  16:50,  aktualizováno  17:35

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Tady to máme, říkal si Muradov, když Fleuryho knokautoval. Chtějí odvetu

Momentka ze souboje Fleury vs. Muradov

Stačila minuta a příběh se zcela otočil. Na konci prvního kola titulového zápasu schytal Machmud Muradov ránu, po které se skácel k zemi. Od prohry ho zachránil gong a krátká přestávka. V ní se...

2. srpna 2026  15:14

Řidič se zákazem řízení a pod vlivem drog havaroval do stromu a sjel do rybníka

Řidič se zákazem řízení a pod vlivem drog havaroval do stromu a sjel do...

V neděli dopoledne vyjížděli policisté k dopravní nehodě u Hostomic ve středních Čechách. Řidič tam nezvládl řízení, narazil do stromu a pak částečně sjel do rybníka.

2. srpna 2026  12:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.