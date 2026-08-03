K požáru u Nalžovic hasiči vyjeli po 11:30. Požár zasáhl plochu zhruba 150krát 300 metrů. Údaj budou hasiči podle mluvčího krajských hasičů Dominika Pěničky pravděpodobně ještě upřesňovat.
Hasiči kvůli tomu vyhlásili druhý poplachový stupeň ze čtyř možných. Do hašení jsou vedle několika hasičských jednotek zapojené i dva vrtulníky, uvedl mluvčí.
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Na místě zasahuje pozemní technika a dva vrtulníky. „Hasí pomocí bambi vaků. Místo požáru bude monitorovat i dron,“ dodal Pěnička.
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