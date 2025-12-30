V kolejišti u pražského hlavního nádraží ležel mrtvý cizinec, nález omezil vlaky

  8:23aktualizováno  9:11
Nález mrtvého muže v kolejišti zastavil v úterý ráno v Praze na zhruba 20 minut provoz vlaků z hlavního nádraží směrem na Smíchov a do Vršovic. Mrtvým je mladý cizinec. Provoz byl po 8. hodině částečně obnoven. Okolnosti nálezu vyšetřuje policie.
Na výjezdu z hlavního nádraží v Praze byl v kolejišti nalezen mrtvý cizinec....

Na výjezdu z hlavního nádraží v Praze byl v kolejišti nalezen mrtvý cizinec. (30. prosince 2025)

Na výjezdu z hlavního nádraží v Praze byl v kolejišti nalezen mrtvý cizinec....
Na výjezdu z hlavního nádraží v Praze byl v kolejišti nalezen mrtvý cizinec....
Na výjezdu z hlavního nádraží v Praze byl v kolejišti nalezen mrtvý cizinec....
Na výjezdu z hlavního nádraží v Praze byl v kolejišti nalezen mrtvý cizinec....
„Na výjezdu z Hlavního nádraží byl nalezen muž bez známek života. Jedná se o cizince, ročník narození 2002. K úmrtí mohlo dojít během noci. Podrobnosti události nyní prošetřujeme,“ uvedl pro redakci iDNES.cz policejní mluvčí Richard Hrdina.

Mrtvá u hlavního nádraží v Praze. Policie vyšetřuje smrt ženy nalezené v parku

Tělo muže našli v areálu hlavního nádraží poblíž kolejí. „K úmrtí mohlo dojít během noci,“ dodal. Policie zjišťuje příčiny úmrtí.

Doprava se podle webu Českých drah zastavila krátce po 07:30. Na hlavním nádraží byl značně omezený provoz všech vlaků, protože bylo k dispozici méně kolejí než obvykle, uvedl dopravce.

Několik spojů mířících na hlavní nádraží skončilo svou trasu ve Vršovicích nebo na Smíchově, z hlavního nádraží nejezdily vlaky přes vinohradské železniční tunely.

Na výjezdu z hlavního nádraží v Praze byl v kolejišti nalezen mrtvý cizinec. (30. prosince 2025)
Na výjezdu z hlavního nádraží v Praze byl v kolejišti nalezen mrtvý cizinec. (30. prosince 2025)
Na výjezdu z hlavního nádraží v Praze byl v kolejišti nalezen mrtvý cizinec. (30. prosince 2025)
Na výjezdu z hlavního nádraží v Praze byl v kolejišti nalezen mrtvý cizinec. (30. prosince 2025)
Provoz vlaků směrem na Nádraží Vršovice a Smíchovské nádraží je od 8:10 již obnoven. Vlaky místem projíždějí sníženou rychlostí a mohou nabírat zpoždění.

Provoz na hlavním nádraží v Praze minulý týden v pátek zkomplikovalo poškozené trakční vedení, vlaky dopoledne zhruba půlhodinu nejezdily do Libně, Vysočan a Holešovic, směrem do Vršovic a na Smíchov byla doprava omezená.

Krádež kabelů ochromila vlaky v Praze, zloděje dopadli i s brašnou plnou drátů

Předminulý týden v neděli provoz na hlavním nádraží výrazně omezila krádež kabelů ve vinohradském tunelu. Omezení trvalo více než devět hodin, dotklo se desítek vlaků, které měly až tříhodinová zpoždění a některé museli dopravci zrušit. Pachatele zadrželi zaměstnanci Správy železnic a předali ho policii, podle způsobené škody může skončit ve vězení až na osm let.

