„Pokles je daný i tím, že úřady neschválily modernizaci smíchovského přístavu. Důležitá je ale také splavnost řeky a fakt, že mají přístavy špatné napojení na silnice,“ sdělil generální ředitel TSK Filip Hájek.
Developeři a stavební firmy upřednostňují silniční dopravu, která je podle TSK levnější a rychlejší. Nicméně využití lodí k přepravě stavebního materiálu už v minulosti Praze pomohlo u mnoha významných stavebních projektů.
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„Kolem 90 procent stavebního materiálu tvoří štěrkopísek, který míří do betonáren v Troji a na Rohanském ostrově. Do objemu se ale promítají i nárazové akce jako stavba Dvoreckého mostu, kde bylo nutné zásobování po vodě,“ doplnil mluvčí Ředitelství vodních cest Jan Bukovský.
Méně kamionů na silnicích
Vltavu stavbaři využili například i při výstavbě tunelu Blanka, odkud část zeminy odváželi po vodě, dále při stavbě Ústřední čistírny odpadních vod v Bubenči nebo při přestavbě vlakového nádraží Praha-Bubny.
„Suroviny pro výrobu betonu dopravovaly nákladní lodě do betonárny Libeň a Rohanský ostrov. Autodomíchávače pak rozvážely beton po silnicích už jen na nejnutnější vzdálenost na staveniště,“ popsal ředitel TBG Metrostav Jakub Šimáček.
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Po řece se tak u těchto projektů přeplavilo přes 50 milionů tun stavebního materiálu. Jedna loď podle Metrostavu díky větší kapacitě nahradí 40 kamionů.
„Jde o způsob přepravy, který není prakticky závislý na aktuální dopravní situaci. Zároveň nezvyšuje intenzitu automobilové dopravy,“ vysvětlil expert z Fakulty stavební ČVUT Lukáš Vráblík.
Přínosem může být podle odborníků i snížení hluku v okolí silnic a dálnic. „Rozvoz z přístavu auty na stavbu se ale využívá jen minimálně, protože se to logisticky nevyplatí. Využívá se to jen případě, že je stavba v blízkosti řeky,“ dodal Bukovský.
Betonárna kvůli bytům končí
Betonárna na Rohanském ostrově, která desítky let patřila ke klíčovým průmyslovým provozům v metropoli a zásobovala betonem zásadní pražské stavby, se má v roce 2028 zavřít kvůli bytové výstavbě v jejím okolí. Metrostav momentálně hledá náhradu, zatím ale není jasné, kde nová betonárna bude.
„Situaci ve stavebnictví zavření rohanské betonárny zásadně negativně neovlivní. V současné době je možné díky propracované logistice dodávku betonu plně nahradit z jiných betonáren,“ popsal Vráblík.
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Zároveň zůstává v provozu betonárna na Pelc-Tyrolce, která poptávku pokryje. „Sehraje zásadní roli ve výstavbě Bubnů, městského okruhu i při přestavbě železničního uzlu na Balabence,“ uvedl náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček (STAN). Intenzivní výstavba pak podle něho může vést k většímu vytížení lodí.
Spor o smíchovské zdymadlo
S rostoucím využitím řeky však naráží lodní doprava na úzká hrdla. Jedním z nich je kapacita smíchovského zdymadla. K jejímu navýšení zatím nedošlo kvůli obavám magistrátu i Prahy 5 z hluku a smogu, který by se ze silnic přesunul na Vltavu. Nová plavební komora na Smíchově by však podle Hlaváčka usnadnila vytvoření parku Soutok u Zbraslavi.
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„Součástí projektu je vytvoření mokřadů a lagun. Nejefektivnější způsob, jak je vytvořit, je odtěžení štěrkopísku, který by po proudu zásoboval stavby v Praze,“ vysvětlil Hlaváček.
Magistrát také spolupracuje se státem na prohloubení řeky v oblasti kolem Hlávkova mostu kvůli výstavbě Vltavské filharmonie. „Umožní to dopravu materiálu i odvoz sutě, jak ze stavby filharmonie, tak při rekonstrukci Hlávkova mostu,“ doplnil Hlaváček.