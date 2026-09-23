Druhý stupeň a montessori třídy, kde je nemocných nejvíce, kvůli tomu mají ve středu a ve čtvrtek ředitelské volno. Škola se kompletně dezinfikuje.
|
Křeče a zvracení. Na pražské škole řeší hromadné obtíže, ředitel vyhlásil volno
„Mohu potvrdit, že byla u několika dětí prokázána nákaza salmonelózou,“ uvedla Batók s tím, že hygienici vydají později podrobnější prohlášení.
Ředitel pražských hygieniků Vladimír Možíšek v úterý uvedl, že budou tento případ řešit s nejvyšší prioritou.
Na nevolnost dětí začali začátkem týdne upozorňovat rodiče dětí z Masarykovy základní školy. „Je vašim dětem dobře?“ ptala se v pondělí odpoledne jedna z maminek. Uvedla, že polovina třídy u obou synů má křeče, průjem a zvrací.
„Jsme v kontaktu s hygienou, která všechno důkladně prošetří a řídíme se jejími pokyny. Především musíme počkat na potvrzení příčiny obtíží,“ dodal později ředitel školy Libor Skala.